美國郵輪因燃油開支暴漲急停柬埔寨　200名乘客被迫落船滯留當地

美國營運公司Villa Vie Residences旗下的主打長期租住的「奧德賽號」（MV Odyssey）環球郵輪，因燃油費暴漲在柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville，又稱西港）緊急停運，結束為期三年的航程，迫使約200名乘客7小時內收拾行李下船。



營運公司解釋，受伊朗戰爭影響油價，每間客艙燃油開支由1,800美元（約1.4萬港元）飆升至6,000至8,000美元（約4.7萬至6.3萬港元），儘管一度放慢航速、延長停靠時間等方式節流，但仍無法抵消成本壓力。

美國營運公司Villa Vie Residences旗下的「奧德賽號」（MV Odyssey）環球郵輪，因燃油費暴漲在柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville，又稱西港）緊急停運。（Reuters）

營運公司又稱，將成本轉嫁給乘客也不現實，只能無奈停運，現時重點為乘客和員工提供幫助，並啟動債務和資本重組。

據美媒報道，「奧德賽號」郵輪自2024年從北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）啟航，計劃開展為期三年半的環球航行，乘客可購買或租用艙房長期居住，有部分乘客變賣家當支付費用。

西哈努克省副省長Long Dimanche稱，該船從泰國抵達，載有203名乘客和156名船員，原計劃前往越南，又指「突然的下船通知，導致許多退休人士和居家辦公人員滯留」。

2026年10月28日，美國Villa Vie Residences旗下奧德賽號（Odyssey）遊輪停泊在柬埔寨西哈努克自治港。此前，船上的旅客被迫在柬埔寨下船，原因是營運商表示，伊朗衝突導致燃油價格上漲讓營運成本過高。（Reuters）

目前，被迫中斷行程的遊客感到沮喪，指責營運公司未能提供有效支援；而營運公司則表示正在協調臨時安置並提供協助。