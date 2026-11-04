美國中期選舉｜賽義德克服反以色列立場爭議　成首位穆斯林參議員

美國11月3日舉行中期選舉。民主黨候選人賽義德（Abdul El-Sayed）與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）競逐密歇根州的參議員席位。賽義德主張美國贏專注改善內政，批評以色列對加沙發動種族滅絕，並認為美國不應繼續向以色列提供軍援。賽義德最終頂著黨友在選前「倒戈」支持羅傑斯等不利因素，成功守住密歇根州的參議員席位，更成為美國史上首位穆斯林參議員。



誰是賽義德？

據半島電視台報道，42歲的賽義德是一位流行病學家及前公共衛生官員，他曾任底特律市和密歇根州東南部韋恩縣的衛生部門負責人。賽義德擁有牛津大學的博士學位。

如今，這位埃及裔的民主黨人將成為美國史上首位穆斯林參議員。

2026年11月2日，美國密歇根州，民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed）出席競選集會。（Reuters）

賽義德在民主黨內屬進步派，他的競選政綱簡明扼要：「讓金錢遠離政治，讓金錢留在你的口袋，全民都有健保。」（Money out of politics, money in your pocket, medicare for all）。

賽義德提倡讓大企業和富豪的大額政治捐助遠離政治，讓民眾過得更富裕，以及每位國民都能獲得醫療保障。

賽義德猛烈抨擊特朗普發起的伊朗戰爭，認為應該將錢留在國內，改善美國國內的基礎設施，而非資助以色列去轟炸加沙的巴勒斯坦人。

賽義德主打生活成本的議題，獲得不少密歇根州選民的認同。

賽義德在選前因穆斯林信仰遭特朗普冷嘲熱諷

2026年8月6日，圖為美國民主黨密歇根州參議員初選獲勝者賽義德（Abdul El-Sayed，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

賽義德的穆斯林信仰讓他成為共和黨人的「眾矢之的」，他的對手羅傑斯和特朗普過去一段時間幾乎每日都對此進行攻擊，甚至稱賽義德是「恐怖份子」和「聖戰份子」（jihadist）。

賽義德的宗教背景也讓部份猶太裔選民卻步，而他針對以色列的言論更讓不少人給他貼上「反猶太主義者」（antisemite）的標籤。

民主黨友因其以色列立場與賽義德「割席」：

在初選落敗的候選人再次成為焦點實屬罕見，但史蒂文斯在投票前數日就頻頻登上新聞頭條，原因是她的未婚夫公開支持羅傑斯，理由是賽義德批評以色列對加沙發動種族滅絕。

史蒂文斯是民主黨的眾議員，她也批評賽義德在以色列問題上的立場。

11月1日（上周日）史蒂文斯更進一步，與羅傑斯一同出席記者會，公開支持這位共和黨候選人。

2026年11月1日，美國密歇根州，民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens，右）與她支持的共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers，左）一起接受媒體採訪。史蒂文斯在民主黨初選中敗給賽義德（Abdul El-Sayed）。

史蒂文斯表示：「我選擇國家而非仇恨」，她在與羅傑斯一起參加教堂禮拜後說道，「這根本不是反穆斯林。」

民主黨人立即對史蒂文斯的行為表示譴責，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱她的行為是「卑鄙的背叛」。

為什麼以色列問題成為這次選舉中的重要議題？

賽義德指責以色列在加沙實施種族滅絕，這與主要人權組織和聯合國調查人員的調查結果吻合。

2026年3月7日，一名示威者手持美國和以色列國旗參加示威活動。（GettyImages）

賽義德還將包括伊朗衝突和美國對以色列援助在內的問題聯繫起來。他多次表示，美國納稅人的錢應該更好地用於解決國內問題，例如醫療保健和改善基礎設施。親以色列團體，特別是美國以色列公共事務委員會（AIPAC），已花費數千萬美元試圖擊敗賽義德。

AIPAC在初選中向賽義德的對手史蒂文斯投入超過3000萬美元（約2.35億港元），讓美國對以色列政策成為這次選舉中最受關注的議題。

賽義德在初選中頂住了這波資金攻勢，但堅定的以色列支持者羅傑斯抓住了包括一些民主黨人在內的親以色列人士對賽義德的批評，並以此為由發起攻擊。

選前的民調顯示，賽義德稍微領先羅傑斯。

2026年11月3日，美國舉行中期選舉。圖為密歇根州民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed，左）與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers，右）。（Reuters）

在宣布勝選後，賽義德調侃之前一直嘲諷他的名字阿卜杜勒（Abdul）的總統特朗普，期待在明年1月宣誓就職的時候，讓對方直接稱呼他參議員（senator）。