密歇根「叛黨門」與阿拉斯加「雙Dan案」：能逆轉美國中期選舉？

11月3日，美國中期選舉即將來臨。各界正在預期民主黨將會以「藍色巨浪」之勢重奪國會參、眾兩院控制權，將原本已經因為只餘下兩年任期而變成「跛腳鴨」的特朗普（Donald Trump）進一步變成「超級跛腳鴨」，甚至有可能令共和黨甚至MAGA派進入「去特朗普化」的新時代。不過，在10月的最後一週，兩個關鍵參議院出選州份都各自出現可能扭轉選情的「十月驚奇」。

阿拉斯加：同名同姓候選人「選票填充」案

第一個「驚奇」發生在特朗普2024年大勝賀錦麗（Kamala Harris）13個百分點的阿拉斯加。過去半年來，有原住民背景的民主黨前國會眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）竟然持續輕微領先兩屆現任共和黨參議員S.蘇利文（Dan S. Sullivan），讓民主黨對阿拉斯加「重燃希望」。

問題是，選票上竟然出現了另外一個「蘇利文」，是一個無人認識的小漁村退休老師J.蘇利文（Dan J. Sullivan），而且更因為「J」在英文字母次序排行較前，J.蘇利文的名字排在S.蘇利文之上。雖然S.蘇利文的名字旁邊已經寫上「註冊共和黨人」「現任」之語，但J.蘇利文的出現依然引來誤導選民的質疑。

S.蘇利文（Dan S. Sullivan）的名字旁邊已經寫上「註冊共和黨人」「現任」之語，J.蘇利文的出現依然引來誤導選民的質疑。（網上圖片）

共和黨本年夏天已經試圖將J.蘇利文從選票上「除名」，最後卻被法院駁回。10月下旬，特朗普控制的司法部也再向法院呈請，要求如果S.蘇利文落選，但J.蘇利文的得票足夠改變結果的話，選舉結果不該被確認。

在這次中期選舉之中，民主黨除了一席不失之外，還需要從共和黨手上奪得至少4個參議院席位，才能以51席的過半數奪得參議院控制權。當中，阿拉斯加是其中的一個關鍵爭奪對象。

雖然共和黨一直指責J.蘇利文是民主黨的「選票填充」（Ballot Stacking）把戲－－即招募一些邊緣候選人參選、試圖分拆對手選票的做法－－但共和黨人卻一直沒有找到證據去證明這套說法。

2026年10月15日，美國共和黨聯邦參議員S.蘇利文（Dan S. Sullivan）與民主黨聯邦參議院候選人佩爾托拉（Mary Peltola）在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）參加辯論。（Reuters）

而且，阿拉斯加採取排序投票制，如果有部份選民支持蘇利文，卻不知道是哪一個「蘇利文」的話，只要在排序上將兩個蘇利文都排在第一或第二選項，最後的結果也將會是把選票投到「正牌」S.蘇利文身上。

事件的進一步發展是，到了10月28日，竟然是特朗普最深惡痛絕的自由派《紐約時報》的調查報道，揭出民主黨候選人佩爾托拉的團隊，以及民主黨參議院競選委員會（DSCC）背後確實有主動游說與S.蘇利文同名同姓的J.蘇利文參選。

即使民主黨方面否認報道內容，此報道卻引爆了「雙Dan案」政治風暴，正中特朗普一直指責民主黨舞弊選舉的政治宣傳，而且司法部也迅速將《紐約時報》的報道加入他們選舉訴訟之中，並高調為調查此事。

無人認識，卻剛好與現任兩屆共和黨參議員同名同姓的小漁村退休老師J.蘇利文（Dan J. Sullivan）。（網上圖片）

不過，「選票填充」在美國並不屬違法，而且也是選舉經常出現的情況。除非「選票填充」過程當中牽涉其他犯罪（如欺詐、作假證供之類），否則也無法透過法律途徑追究。因此，特朗普司法部以J.蘇利文「選票填充」為理由要求法院限制選舉結果確認的申請，如今已被阿拉斯加的聯邦法院駁回；而司法部的相關調查雖然高調進行，但司法部自己也說不清楚他們在調查的是哪一種犯罪。

可是，佩爾托拉一直以自己是土生土長阿拉斯加人、十幾歲開始就自行開船捕魚之類的本土形象作政治招徠，與S.蘇利文非土生、哈佛畢業、華府政界精英的背景相對。「雙Dan案」卻揭發出佩爾托拉可能是一個「雙面人」，背後也有着華府腐敗政治陰謀的一面。

2026年10月30日，民主黨聯邦參議院候選人佩爾托拉（Mary Peltola）在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行的中期選舉前夕競選活動上發言。（Reuters）

即便佩爾托拉在選舉最後一里路對「雙Dan案」一邊否認一邊冷處理，即便阿拉斯加人如何不滿特朗普伊朗戰爭推高油價物價等問題，「雙Dan案」恐怕將會把部份選民推向S.蘇利文，讓後者超越民調上一兩個百分點的落後，使民主黨失去奪得阿拉斯加參議院席位的契機。

密歇根：以色列立場引爆民主黨分裂

第二個「驚奇」發生在兵家必爭的中西部搖擺州密歇根（Michigan）。特朗普2024年在此只輕微領先賀錦麗1.4個百分點。此州議席本來控制在民主黨手中，如果民主黨未能保住密歇根，他們就必需再從好幾個深紅州份之中再贏多一席回來填補才能有望奪得參議院控制權。

密歇根的民主黨參議院候選人賽義德（Abdul El-Sayed）在民調上長期領先共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers） 2至5個百分點不等，領先幅度遠遠不及該州同時進行的州長選舉中的另一民主黨人。

2026年11月1日，民主黨聯邦參議院候選人賽義德（Abdul El-Sayed）在美國密歇根州底特律舉行的中期選舉前夕競選集會上發言。（Reuters）

一方面，跟阿拉斯加的J.蘇利文不同，羅傑斯在加拿大關稅戰、伊朗戰爭、俄烏戰爭等議題上都公開同特朗普唱反調，試圖拉攏對特朗普政策不滿的溫和共和黨和中間派選民。

另一方面，賽義德屬於民主黨內左翼，而且也是埃及移民後裔穆斯林，其「全民醫療保險」（Medicare for All）的變相廢除私人醫保的主張，以至其反以色列加沙暴行、其家人曾支持伊斯蘭主義者的背景，都變成了其共和黨人可輕易攻擊甚至抹黑的可操作議題。

到了10月31日萬聖誕，賽義德的民主黨內初選對手史蒂文斯（Haley Stevens）竟然決定背後捅刀，改變原先尊重初選結果、支持賽義德的立場，公開轉向支持其共和黨對手羅傑斯，並同他一起出席公開活動。史蒂文斯此舉馬上引來其團隊成員辭職「割席」。民主黨的參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）也即時公開指責史蒂文斯為羅傑斯背書的決定是「可恥的背叛」。

2026年11月1日，賽義德（Abdul El-Sayed）在參議院初選中擊敗的對手史蒂文斯（Haley Stevens），在美國密歇根州底特律出席「完善教會」（Perfecting Church）活動後，站在她所支持的共和黨聯邦參議院候選人羅傑斯（Mike Rogers）身旁與傳媒交談。（Reuters）

密歇根「叛黨門」背後的關鍵，是以色列問題。

在賽義德和史蒂文斯的初選之中，賽義德對這位傳統建制派民主黨眾議員的最大政治攻擊，就是她收受「美以公共事務委員會」（AIPAC）高達3,500萬的間接政治資助。最終，雖然史蒂文斯得到包括舒默在內的民主黨建制大老支持，最終依然以1個百分點差距落敗於被美國人認為外表俊朗、有牛津公共衛生博士學位的賽義德之手。

其後，「美以公共事務委員會」已決定不會再透過政治行動委員會去資助不同的特定候選人，似乎是在承認他們為以色列利益去公開影響美國選舉的策略最終失敗告終。

不過，史蒂文斯的敗選，只是密歇根「叛黨門」的開端。

原來，史蒂文斯的親以色列立場，並不只是來自錢。她的未婚夫Jason Turkish本身就是猶太人，而史蒂文斯為了準備同Turkish結婚，也開始討論改信猶太教。

史蒂文斯本來一直尊重初選結束支持賽義德，但一個支持賽義德的左翼外部組織卻發布了一段支持賽義德的競選廣告（見下片）卻構成其改變立場的契機。

廣告劇情是一對夫婦在超市購物，片中的女主角將美國對以色列的軍援與物價問題扣連起來，「（我們的孩子）喜歡雞蛋，但我們不能花這7美元，因為（我們）在殺死巴勒斯坦人」，更說美國人平均付出161美元來援助以色列，「很明顯，我們為了讓以色列向加沙投放炸彈花了很多錢。」

此廣告訊息同賽義德的政治宣傳非常切合：特朗普政府不顧物價高漲，只顧花錢去幫以色列打中東戰爭。此等訊息甚至得到曾經熱烈支持特朗普的霍士新聞（Fox News）前主持卡爾森（Tucker Carlson）支持。

廣告一出，史蒂文斯就開始公開批評其內容，批評賽義德不應該將密歇根州的物價問題怪罪在以色列頭上。賽義德雖然同這個外部組織的廣告劃清界線，卻沒有為廣告內容道歉，甚至公開提醒史蒂文斯要接受初選結果。

史蒂文斯的未婚夫Jason Turkish在10月28日就宣布支持賽義德的對手羅傑斯。史蒂文斯本人原本是要同賽義德在萬聖節當日一同出席教堂活動，顯示民主黨團結，並且幫助賽義德在最後一刻吸引溫和派選民的支持。

然而，史蒂文斯最終決定轉而同羅傑斯一同出席教堂活動，並且拍片（見下片）公開同賽義德「割席」，並為羅傑斯背書：「我不屬於賽義德的競選團隊……這是關乎參議院的良知和我們的密歇根時刻，我要告訴你們我的立場。」

史蒂文斯在初選當中雖然落敗，但她和賽義德的差距卻不如選前民調般大，顯示出其溫和派民主黨定位在密歇根的民主黨選民內部依然有市場。在大選民調上，賽義德雖然領先羅傑斯幾個百分點，但這卻不是超出民調誤差的差距。

史蒂文斯的「叛黨案」可能會導致賽義德最終敗於羅傑斯之手－－這不只會導致民主黨錯失一席，更可能進一步激化全國層面的民主黨內部激進左翼和建制溫和派之間的內鬥。

特朗普運氣未減？

經過阿拉斯加「雙Dan案」與密歇根「叛黨門」之後，美國網上預測市場Kalshi的賭盤依然預計民主黨有超過七成機率奪得參議院控制權。而事實上，目前民主黨在北卡羅來納州（North Carolina）幾乎穩勝共和黨一席。即便失去密歇根、又在阿拉斯加落敗，民主黨依然有望在緬因州、俄亥俄州、德州、堪薩斯州、艾奧瓦州，甚至是南卡羅來納州和內布拉斯加州爭勝。

經過阿拉斯加「雙Dan案」與密歇根「叛黨門」之後，美國網上預測市場Kalshi的賭盤依然預計民主黨有超過七成機率奪得參議院控制權。（網站截圖）

不過，這些州份幾乎全部都是特朗普大勝雙位數字百分點的深紅州份，只得緬因州是例外。但緬因州的共和黨溫和派元老級30年參議員科林斯（Susan Collins）一直有跑贏民調的往績。因此，若然失掉密歇根，又在阿拉斯加落敗，民主黨奪得參議院的機會將會大大縮窄。

好幾週之前，大家都在預期特朗普的「十月驚奇」（October Surprise）會不會是俄烏停火，又或者是伊朗停火，兩者都能馬上壓低油價，舒緩美國選民對於執政共和黨的不滿。但到選舉前最後兩三天，阿拉斯加「雙Dan案」與密歇根「叛黨門」似乎已經是這場選舉的最大「十月驚奇」，兩者也不是出自特朗普之手，而是出自自由派《紐約時報》和民主黨內鬥。

2026年11月1日，美國總統特朗普在美國堪薩斯州薩利納（Salina）的薩利納地區機場出席中期選舉競選集會時揮手致意。（Reuters）

如果11月3日的「藍色巨浪」沖不散共和黨的參議院控制權，這並不是共和黨力保不失的成就，而應歸功於個別美國媒體不問立場追求真相的操守、民主黨黨紀的不濟，以及特朗普第N次的幸運。