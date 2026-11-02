美國中期選舉｜密歇根州民主黨內訌　眾議員倒戈支持共和黨對手

美國中期選舉即將展開，密歇根州民主黨人爆發內訌。民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）11月1日宣布，倒戈支持共和黨的參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）。此舉令民主黨內部大為震驚，史蒂文斯本來計劃在今次中期選舉轉戰參議院，但在民主黨初選中敗給進步派的埃及裔穆斯林候選人賽義德（Abdul El-Sayed）。



洛杉磯時報報道，史蒂文斯周日在與羅傑斯一同參加底特律一場教會禮拜後，表達了對他的支持。而在此之前，她還被排除在當天一場本應與賽義德共同出席的活動之外。她說：「我們的民主黨參議院候選人表示，他的競選團隊不再歡迎我，並要求我保持距離，他說得對。正因如此，我今天宣布支持羅傑斯競選參議員。」

兩名民主黨人還在以色列議題上出現分歧，史蒂文斯堅定支持以色列，賽義德則猛烈批評以色列。

賽義德（Abdul El-Sayed）曾任密西根州公共衛生官員，他目前正與前國會議員羅傑斯展開激烈角逐，爭奪即將退休的民主黨人彼得斯（Gary Peters）所留下的參議院席位。(Reuters)

這次有民主黨人倒戈，正值中期選舉的衝刺階段，民主黨人正努力爭取在關鍵票倉中提高黑人和猶太選民投票率。賽義德曾任密西根州公共衛生官員，他目前正與前國會議員羅傑斯展開激烈角逐，爭奪即將退休的民主黨人彼得斯（Gary Peters）所留下的參議院席位。對於民主黨而言，確保密西根州繼續由該黨掌控，對於他們在特朗普第二個任期的最後兩年爭取國會多數席位至關重要。

密西根州民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）日前表示：「團結則存，分裂則亡。」但最終史蒂文斯依然選擇了「倒戈」。總統特朗普（Donald Trump）則指，史蒂文斯在密歇根州的支持者眾多，形容她倒戈的決定勇敢。

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