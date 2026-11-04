歐洲至少7班航機接獲炸彈恐嚇　降落後均無發現

歐洲11月3日至少有7班航機收到炸彈恐嚇，涉及多家航空公司，一度有機場營運中斷，但最終並未發現任何爆炸裝置，目前尚無任何組織或個人聲稱對此事負責。



2026年11月3日，一架從哥本哈根起飛的北歐航空（SAS）客機接獲炸彈恐嚇後，安全降落在波蘭華沙的蕭邦機場。 （REUTERS）

路透社報道，受影響航班分別為兩班飛往波蘭華沙、兩班飛往保加利亞索菲亞（Sofia）、兩班飛往意大利羅馬，以及一班飛往西班牙穆爾西亞（Murcia）的客機。

其中一班原定降落在華沙蕭邦機場、從倫敦起飛的波蘭航空（LOT）航機，需改道至附近的莫德林機場（Modlin Airport）。莫德林機場隨後關閉，在對飛機進行搜查後未發現任何爆炸裝置，之後重新開放。

另一架從哥本哈根起飛、飛往華沙的北歐航空（SAS）航班則按計劃降落在蕭邦機場，事後未發現任何爆炸裝置，機場正常運作。

保加利亞交通部與相關部門表示，兩班分別從意大利貝加莫（Bergamo）及愛爾蘭都柏林飛往索菲亞的航班均收到炸彈恐嚇，分別由威茲航空（Wizz Air）與瑞安航空（Ryanair）執飛。兩架飛機均安全降落，反恐與防爆人員登機檢查後確認並無爆炸裝置。

2026年11月3日，一架飛西班牙穆爾西亞（Murcia）的瑞安航空（Ryanair）班機，當日在飛行途中收到炸彈恐嚇，降落後由警方進行調查。（REUTERS）

意大利戰機一度護航

另外，一架從英國曼徹斯特起飛、飛往西班牙穆爾西亞的瑞安航空（Ryanair）航班，也接到炸彈恐嚇報告。西班牙當局將事件列為惡作劇，稱未在機上發現任何爆炸物，機場其後恢復正常運作。

至於兩班接獲恐嚇、飛往羅馬的客機，均由瑞安航空營運，分別由里斯本及都柏林起飛。其中，從都柏林起飛的一個航班，需由意大利空軍護航直至降落。

路透社報道，雖然沒有個人及組織承認責任，但此時正值歐洲指責俄羅斯和伊朗發動「混合攻擊」之際。目前，莫斯科和德黑蘭均否認有此類行動。