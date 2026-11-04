美國中期選舉｜紐約州威徹斯特縣投票機故障　25萬張選票無法掃描

美國紐約州威徹斯特縣選舉官員詹金斯（Ken Jenkins）11月3日在新聞發布會上表示，該縣40多個市鎮、共332個投票站的投票機，出現無法掃描多達25萬張選票的情況。由於紐約州選舉官員稱這是程序錯誤導致選票無法掃描，選民已被引導使用緊急選票投票。特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友亦已抓住威徹斯特縣的選票掃描儀出現問題一事，暗示民主黨人以某種方式作弊。



美媒報道，詹金斯表示這些選票要到晚上9點投票結束後才會進行計票。他還補充說，這些選票不會進行人工計票，而是透過機器掃描。詹金斯亦補充說，目前州政府尚未決定是否需要延長投票時間。

2026年11月3日，美國紐約州威徹斯特縣的掃描器出故障後，一名投票工作人員使用裝有選票的袋子。（Reuters）

紐約州威徹斯特縣共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）周二向媒體表示，該縣的緊急選票將於今晚由兩黨選舉官員收集，並由警方護送至計票地點。

勞勒目前正面臨民主黨候選人康利（Cait Conley）的挑戰。他表示自己對選舉日當天影響選民的縣內普遍存在的問題感到沮喪，但他強調，這一錯誤似乎並非「故意」造成。