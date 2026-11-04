美國中期選舉｜司法部派1000名監督員進駐50州票站 規模史上最大
撰文：張涵語 王海
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美國司法部11月3日（周二）宣布，已在全美50個州部署1,000名選舉監督員及觀察員。據美媒報道，本次監督員人數約為上次中期選舉的三倍（289人），這將是司法部史上規模最大的選舉日監督行動。
據路透社報道，超過三分之二的轄區位於2024年總統大選中支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）而非共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的地區。民主黨人批評該計劃可能構成選民恐嚇。
司法部官員表示，優先處理的對象包括過去曾出現選民投票權受限問題的地區，以及選情膠着、可能成為選民恐嚇目標的地區。
特朗普政府對選舉監督採取日益強硬的態度，敦促各州提供選民登記數據，並聲稱需要採取更嚴格的措施來確保公眾對選舉的信心。批評者認為這些措施是聯邦政府權力過度擴張。
美媒Axios指，部份地方選舉官員已表達擔憂，認為如此大規模的觀察員隊伍可能會對選民造成恐嚇，或以其他方式干擾投票過程。司法部目前仍在多個州份採取法律行動，試圖將部分選票進行隔離，或以其他方式對計票過程施加影響。
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