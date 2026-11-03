特朗普中期選舉最後呼籲：美國現時炙手可熱　稱習近平讚揚其政績

美國當地時間11月3日（周二）舉行中期選舉。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在選舉當日向選民作出最後呼籲：「以前美國是全世界的笑柄，其他國家的領導人根本不把我們當回事。但現在，美國炙手可熱，所有人都重新尊重我們。」特朗普同時稱早前訪美的中國國家主席習近平表揚他的施政表現。



特朗普在中期選舉投票日這樣形容美國的變化，稱美國在他的領導下重振國際地位，經濟也持續改善。

特朗普稱美國現在是世上最炙手可熱的國家：

據美媒報道，特朗普3日（周二）接受霍士新聞訪問時表示，兩年前，美國還是國際社會的笑柄，如今已成為備受尊重的強國。

特朗普強調，國際油價前一日大跌10美元（約78港元），美國海軍也通過封鎖行動，全面控制了霍爾木茲海峽。他還稱，中國國家主席習近平9月訪美期間，曾讚揚他的施政表現。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）在中期選舉集會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

不過，美媒綜合多項民調得出的結果顯示，特朗普的平均支持率僅為34%。美媒在10月進行的一項民調中，他的支持率更跌至32%的新低，73%的受訪者不滿他處理經濟的表現。