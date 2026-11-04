美國漢寄數百封粉末信恐嚇官員　FBI追查兩年終落網

美國聯邦政府起訴俄克拉荷馬城一名男子，指他在2024年及2026年選舉前，向公職人員寄出數百封含白色粉末及「叛國」警告的信件。聯邦調查局（FBI）稱，粉末經檢驗為酵母或麵粉，並無危險，惟部份信件尚未完成化驗。



美國公共廣播電視公司（PBS）報道，被告馬丁（Robin Martin）被控傳遞虛假危機及郵寄威脅通訊，周一（11月2日）被捕，周二在俄克拉荷馬城聯邦地區法院提堂。網上紀錄未顯示他有代表律師。

美國FBI標誌。（網絡圖片）

FBI提交的宣誓書指出，調查可追溯至2024年，多州選舉官員報稱收到含白色物質及三頁「宣戰」信件的郵件，部分警告字句只在紫外光下可見，例如「站在歷史正確一方！你的生命可能取決於此！！」寄件人地址寫為「U.S.T.E.A.，美國叛徒消滅軍，馬里蘭州塔科馬公園」。

探員科爾（David Cole）稱，調查人員相信今年秋季有超過700封郵件與同一寄件人有關，但回郵地址不同，收件人包括選舉官員、國會議員、民調機構、新聞媒體及聯邦執法部門。

2024年及2026年郵件的共同訊息，是警告收件人將因叛國被捕「或更糟」。信件作者提及對2020年選舉的不滿，聲稱特朗普（Donald Trump）勝出，並憂慮部分問題在2024年選舉重現。

聯邦當局上月表示正調查寄往全國國會及選舉辦公室的「可疑物質」信件，呼籲收件人視郵件為潛在危險物品。路易斯安那州及俄克拉荷馬州選舉辦公室曾因事件疏散，愛達荷州至佛羅里達州多個州份稱收到或截獲相關信件。

FBI稱，有影片證據顯示馬丁的汽車10月在俄克拉荷馬城、達拉斯及聖安東尼奧的郵政設施郵箱停留。調查人員亦從一封寄給FBI局長帕特爾（Kash Patel）的信件上套取指紋。

沃爾瑪紀錄顯示，馬丁購買薑黃及醋等家居用品，用以製作可在紫外光下閱讀的隱形墨水。FBI又指，馬丁涉嫌以「George Livingston」名義，10月在民主社會主義者美國（DSA）電郵列表發文，警告成員若在11月3日投票，將被視為叛徒並可能因叛國被捕。