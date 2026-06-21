《給阿嬤的情書》：海外華人的文化共鳴，何必非黑即白？

2026年之初夏，一部僅有1400萬人民幣預算、大量啟用素人演員、且全片使用潮汕方言講述的中國大陸小成本電影《給阿嬤的情書》（英文名：Dear You），意外地在海峽對岸的新加坡掀起了一場海嘯般的輿論風暴。



自電影上映以來，新加坡《聯合早報》罕見地在短時間內密集刊發了近十篇言論稿、深度觀察與讀者投書。從娛樂版的影評合擊，到社論版的華南情義剖析，再到讀者交流站裏關於方言政策的激烈交鋒，全島的文化神經似乎都被這封「情書」精準地撥動了。

如果僅僅將這場跨國界的文化現象歸咎於地緣政治語境下的「統戰」或防範，顯然低估了海外華人社會的思想深度。

在這場現象級的討論背後，新加坡社會實際上正藉着中國電影的酒杯，澆築自身文化思潮的塊壘，折射出海外華人面對中國文化崛起時，那種既嚮往、又感動、卻時刻保持獨立思考的複雜心態。

要理解新加坡人為何如此感動，必須回到這部電影的核心意象——「僑批」。對於成長於優渥現代社會的新加坡年輕一代而言，「下南洋」只是教科書裏冰冷的歷史名詞；但對於那些在二戰前後出生、如今已步入耄耋之年的老一輩來說，那是一段伴隨着鹹豬肉、番薯湯、汗水與淚水的真實人生。

當在僅有的潮語原音限定場裏響起委婉悠揚的潮語，當老戲骨與素人們用最樸素的眼神遞出一封封承載着家國鄉愁的「僑批」時，新加坡華社積壓數十年的情感火山爆發了。這是基於同根同源的宗族情義，是對祖輩「葉落生根」艱難歷程的歷史確認。中國文化在這一刻並非以冷冰冰的國家機器面目出現，而是以一種極其温情、內斂的小人物敘事，喚醒了海外華人血液裏沉睡的歷史DNA。

《給阿嬤的情書》劇照

然而，新加坡媒體和學界的反應如果止步於「感動」，那它就只是一部合格的催淚片。這場大討論之所以引發熱議，是因為它直接戳中了新加坡自身最深層的文化焦慮——方言生態的存亡與華語本土空間的全面退守。在《聯合早報》的《交流站》中，最密集的炮火併非對準地緣政治，而是指向了新加坡自身的語言政策。讀者紛紛撰文大聲疾呼，希望以這部電影為契機，重新審視新加坡長期以來壓縮方言空間的政策。

在「講華語運動」推行數十年後的今天，普通話雖然普及，代價卻是兩三代新加坡華人徹底失去了與祖輩方言的連結，以及方言背後所承載的精緻民間文化。一部來自中國大陸的方言電影，卻在新加坡重新燃起了人們對方言的渴望。本地人開始反思，如果語言政策繼續僵化，當老一代的「阿嬤」們離去，新加坡華人的文化根基到底還能剩什麼。這種深度內省，才是這場文化思潮中最觸及本土靈魂的部分。

不可避免地，討論中出現的「統戰」爭議和「歷史解釋權」的交鋒，也進入了公眾視野。一些時評人指出，電影將近代中國小人物「被迫去國」的時代不幸，消融在了一種温情的思念之中，淡化了宏大敘事下的歷史錯位。同時，也有學者從防區心理出發，擔憂這種飽和式的情感共鳴，會被順水推舟地轉化為政治認同的吸納，模糊了新加坡人好不容易建立起來的國家認同。

遺憾的是，這種理性的歷史思辨與本土焦慮，在傳播到中國大陸網路時，卻遭遇了嚴重的失真與誤讀。許多大陸網民和自媒體在審視海外輿論時，僅僅抓住了「防範統戰」這一碎片化的標籤，便暴露出一種混合了極端民族主義與大國沙文主義的傲慢。在他們眼中，新加坡媒體的冷思考被輕率地定義為「政治抑鬱」或「被害妄想症」。他們缺乏足夠的同理心與歷史視野，去看見新加坡媒體討論中更大、更核心的部分——那些關於方言消亡的痛心、關於本土文化斷層的自省、以及在英文強勢環境下華社的艱難堅守。

這種大國沙文主義式的盲目，不僅遮蔽了對海外華人真實生態的理解，也無形中將原本温情的文化交流推向了對立面。

（《給阿嬤的情書》劇照）

相比之下，新加坡媒體所展現出來的，恰恰是一種帶有自身文化反思的理性且複雜的心態。這種心態融合了血濃於水的文化感召與現代公民的理性思辨，它意味着無論海外華人走得多遠，中華文化的母體語言和歷史脈絡永遠是他們精神世界裏最温暖的歸宿，但他們深知自己是「新加坡華人」而非「中國華人」，其切身利益立足於本土，視角也是國際化且多維的。

這不是一場簡單的「追星」或「抗拒」的非黑即白之爭，而是一次海外華人社會極為高規格的文化自診。優秀的華語作品完全有能力跨越地域，用東方的普世情感打動世界。但它同時也給所有的文化輸出者以及大陸的網民提供了一個啟示：海外華人社會是一個擁有獨立思考能力、成熟政治理性和自身文化焦慮的多元共同體。

面對中國文化的崛起，他們正以一種既深情又清醒的姿態，書寫着屬於他們自己的南洋故事。