OpenAI前員工爆料：代碼庫門戶大開　管理層重速度輕安保

多名OpenAI前員工透露，多年來不斷就安全隱患向管理層及董事會示警，認為10月爆出的會議室偷裝錄音裝置案令他們毫不意外。



據路透社（Reuters）周一（11月2日）報道，早在2022年底ChatGPT問世前，已有員工警告OpenAI保安鬆懈，外國政府等外部勢力可輕易取得敏感資訊：公司絕大部分代碼存於單一單體代碼庫，接觸者可見眾多項目細節，研究文件散見 GitHub 及 Slack。有員工認為，管理層只顧追趕 Google 及 Anthropic 等對手，輕視保安。

美國聯邦檢方2026年10月13日起訴人工智能公司OpenAI沙特籍工程師阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在三藩市辦公室的高級會議室暗藏錄音設備偷錄口頭通訊。（美國司法部）

OpenAI稱目前已轉變策略，調動四分一生產工程師強化安全基建；並定期審查內部工具。發言人稱，OpenAI是全球最受攻擊的機構之一，保障技術屬國家要務，防禦將隨威脅持續加強。

此前35歲沙特籍工程師阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）把藏於廁紙卷的錄音裝置裝進高管會議室，用內部AI工具查閱高管訪沙特文件，並與沙特王室成員長期聯絡。OpenAI周一發文稱，將展開新一輪內部安全衝刺，加強防禦。