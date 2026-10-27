OpenAI發布GPT-6.1 Terra：效率高過Claude三倍成本僅為四分之一

OpenAI最新發布GPT-6.1 Terra，定位為快速高效的中端模型，把精細視覺推理、精準電腦操作與更自然的寫作結合起來，面向起草方案、解讀技術圖紙、填寫表單、編輯視頻等日常高頻辦公任務，官方稱其相比GPT-5.6 Terra是一次明顯升級。



模型已面向ChatGPT的Plus、Pro、Enterprise和Edu用戶在ChatGPT Work與Codex中開放，開發者也可通過OpenAI API以GPT-6.1-terra調用。

在專業任務基準Agents'Last Exam上，官方數據顯示中等推理強度下Terra得分比GPT-5.6 Terra高15%，單次任務成本約為後者三分之一，成績可與旗艦GPT-6 Astra持平而每Token單價約為其十分之一。

最高推理強度下，其Token使用效率為Claude Opus 5.5的3倍以上、單價約四分之一，折算單任務成本低約9倍，完成任務速度比GPT-6 Astra和GPT-6.1 Sol快3倍以上。

最高推理強度下，其Token使用效率為Claude Opus 5.5的3倍以上、單價約四分之一。（OpenAI）

視覺推理基準MMMU-Pro中，Terra在各推理強度下均超過GPT-5.6 Terra，以更低成本接近GPT-6 Astra與GPT-6.1 Sol。

桌面操作基準OSWorld 2.1上，中等推理強度即超過GPT-5.6 Terra的最佳成績。

桌面操作基準OSWorld 2.1上，中等推理強度即超過GPT-5.6 Terra的最佳成績。（OpenAI）

事實性方面，OpenAI內部高難度錯誤誘導提示測試顯示，低推理強度錯誤率從GPT-5.6 Terra的53.6%降至16.7%，下降約37個百分點，最高強度錯誤率降至4.3%，接近GPT-6 Astra和GPT-6.1 Sol。

編程基準Terminal-Bench 4.0最高強度下解決50.3%的任務，高於GPT-5.6 Terra公開成績21.5%的兩倍；Terminal-Bench-Science 0.1最高強度下超過GPT-6.1 Sol，距Claude Opus 5.5不足5分。

編程基準Terminal-Bench 4.0最高強度下解決50.3%的任務，高於GPT-5.6 Terra公開成績21.5%的兩倍。（OpenAI）

Terra在OpenAI Preparedness Framework網絡安全評估中達到Critical級別，並沿用GPT-6 Astra的防護措施，官方稱其更易守住任務範圍、主動說明自身侷限，對提示詞注入的抵抗能力有所增強。

【延伸閲讀】AI總一本正經「胡說八道」？央視解構AI幻覺根源 附兩招規避技巧（點擊連結看原文）

+ 11

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】