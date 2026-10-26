OpenAI行政總裁奧特曼預判AI三種終局　最壞可癱瘓公司硬件算力

據《The Information》報道，近日，OpenAI首席執行官薩姆・奧特曼（Sam Altman）在內部員工會議上，提出了AI競賽的三種可能終局：



其一是成立全球性監管機構，其二是頂級實驗室合併為一，其三則是某家公司率先突破關鍵技術，甚至有能力讓競爭對手的硬件陷入癱瘓。

近日，OpenAI 首席執行官薩姆・奧特曼（Sam Altman）在內部員工會議上，提出了 AI 競賽的三種可能終局。（The information）

最後一種結局聽起來像科幻電影裏的劇情，奧特曼本人也直言，這是「糟糕透頂」的結局。

三條路徑 每條都有代價

Altman提出的第一條路徑，是建立一個類似國際原子能機構（IAEA）的全球監管組織。

這個機構可以對最先進的AI系統進行監督，制定統一的安全標準，並要求開發企業接受獨立審查。

2023年5月，Altman就曾與OpenAI聯合創始人Greg Brockman發表文章提出，未來可能需要建立類似IAEA的國際機構，對達到特定能力或算力門檻的 AI 開發活動實施監管。（OpenAI）

早在2023年5月，Altman就曾與OpenAI聯合創始人Greg Brockman、時任首席科學家Ilya Sutskever共同發表文章《超智能治理》（Governance of Superintelligence）。

文章提出，未來可能需要建立類似IAEA的國際機構，對達到特定能力或算力門檻的AI開發活動實施監管，包括系統檢查、安全審計、合規測試，以及算力和能源消耗監測。

不過，AI已經成為各國重點投入的戰略技術，國際監管涉及技術保密、國家安全和產業競爭。各國能否接受統一規則，仍然存在很大不確定性。

第二條路徑是全球領先的AI實驗室可能最終合併為一家機構。

Altman將其稱為「Demis方案」，Demis Hassabis 曾提出，AI研究可以借鑑歐洲核子研究中心（CERN）的模式，由多個國家共同建設和管理一個大型研究機構。

Demis Hassabis 曾提出，AI研究可以借鑑歐洲核子研究中心（CERN）的模式，由多個國家共同建設和管理一個大型研究機構。（YouTube@The Economist）

如果頭部AI公司由同一個組織統一管理，就可以共享安全標準和實踐經驗，避免各家公司為了搶先發布產品而不斷加快研發速度。

不過，最先進的模型、人才和算力全部集中到一個組織，該機構將擁有巨大的技術和經濟影響力，如何避免權力過度集中，又會成為新的難題。

第三條贏者通吃路徑被Altman稱為「Eliezer方案」，是AI安全研究者Eliezer Yudkowsky提出的一類極端設想。

Yudkowsky長期警告，失控的超級智能可能給人類帶來生存風險。他曾主張，率先掌握超級智能的一方需要採取決定性行動，阻止其他組織開發潛在危險的超級智能系統。

Yudkowsky長期警告，失控的超級智能可能給人類帶來生存風險。（lesswrong.com）

Altman將其與遞歸自我改進（Recursive Self-Improvement，RSI）聯繫起來。

所謂RSI，就是AI能夠參與改進自身的模型架構、訓練方法或開發流程。升級後的AI又能繼續提高這些能力，形成持續的自我改進循環。一旦這種機制達到足夠高的自主化程度，AI研發速度可能明顯加快。

如果某家公司率先突破RSI，就可能迅速建立其他競爭對手難以追趕的技術優勢，最終形成市場壟斷。

在最極端的情況下，這家公司甚至可能擁有干擾或破壞競爭對手GPU的能力。對於這種將先進AI集中在單一企業手中的結局，Altman明確表達了反對。

Altman反覆強調的風險

實際上，這次內部討論延續了Altman此前一貫關注的問題。

2026年9月中旬，Altman曾公開指出，先進AI可能帶來兩大主要風險：一是人類失去對AI系統的控制，二是AI權力集中在少數組織手中。

Altman曾公開指出，先進AI可能帶來兩大主要風險：一是人類失去對AI系統的控制，二是AI權力集中在少數組織手中。（X@Sam Altman）

他進一步強調，必須避免AI發展走向上述任何一種結果。

他表示，OpenAI應當站在全人類的立場上，而不能只服務於某家公司或某個利益集團。Altman還呼籲建立更嚴格的AI安全協議，並對先進AI系統開展獨立評估。

這一立場與Anthropic CEO達里奧・阿莫迪的部分觀點一致。然而，Altman也在內部承認，OpenAI目前無法輕易放棄與競爭對手爭奪技術領先地位。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】