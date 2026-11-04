諾奬得主AI教父警告：奧特曼與馬斯克等人只顧賺錢　罔顧AI風險

曾獲得諾貝爾物理學獎，被譽為「AI教父」的欣頓（Geoffrey Hinton）近日表示，事實證明，人類當初或許不應該開發人工智能這項技術，因為他警告說，這項技術可能會在今年或明年引發大規模事故，例如短暫的大停電或銀行系統癱瘓。



《衛報》11月3日報道，欣頓受訪時表示，他並不「悲觀」，因為他開創性的人工神經網絡研究是這項技術的基礎，他相信人工智能有潛力帶來「美好的未來」，但他表示，「也許我們當初就不應該開發它」。

2024年12月10日，本年度諾貝爾物理學獎得主欣頓（Geoffrey Hinton）在瑞典斯德哥爾摩市政廳舉行的諾貝爾奬晚宴（Nobel Banquet）上發表演講。（Reuters）

現年78歲的欣頓指出，十年之內，甚至可能更短的時間，人類就能知道能否駕馭AI的風險，實現他所謂的「徹底的富足」，還是「我們無法駕馭這些風險，最終導致貧富差距巨大、文化問題重重、失業率居高不下，社會分崩離析」。

欣頓出席一個有關AI的紀錄片放映會前表示：「我覺得我有責任。我擁有一定的聲譽，這使我成為AI的代言人，我必須為此全力以赴。」

欣頓受訪時抨擊了部份大型人工智能公司領導人的冒險行為。這些公司為了爭奪霸主地位和市場份額，不斷發布功能更強大的AI模型。

欣頓認為，他「完全不信任」ChatGPT開發商OpenAI的行政總裁奧特曼（Sam Altman）。 欣頓指出：「我認為朱克伯格（Mark Zuckerberg）、馬斯克（Elon Musk）和奧特曼都明白其中的風險，但他們毫不在乎。他們寧願要錢。這是我的看法。」

2026年9月2日美國北卡羅萊納州，Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席G20創新部長峰會時發表講話。（Reuters）

作為一名電腦科學家的欣頓表示，奧特曼目前掌管與中國競逐開發最強大AI系統的少數幾家美國前沿AI企業之一，這「極其令人憂慮」。

奧特曼在9月曾堅稱：「世界應該相信我們會做正確的事，因為這是正確的事，而且我們深知此事的重要性。」

欣頓從事AI研究已有約44年，他在1970年代提出神經網絡的概念：一種能夠像人類一樣學習和累積經驗的數學系統。 2023年，他離開谷歌，開始公開談論AI的風險，並警告說：「如果人們為了獲得更多控制權而放任自流，我們就麻煩了。」

他表示，今年夏天OpenAI代理合謀入侵Hugging Face網站的事件，類似於1979年美國賓州三里島核電廠的部分核洩漏事故，這實際上已是警告。

欣頓指出：「今年較晚時候或明年，我們將看到類似切爾諾貝爾（Chernobyl）的事件，這或許足以讓人們真正重視起來。」

根據他舉的例子，這種類似切爾諾貝爾的事件並非核事故，而可能包括AI對發電系統的攻擊，導致「大規模停電」，或者導致金融系統癱瘓一周的事件。

2023年6月28日，加拿大多倫多，人工智能教父欣頓（Geoffrey Hinton）出席一個公開活動並發表講話。（Getty）

欣頓表示：「我們需要一個類似美國FDA的藥品監管機構，要求企業在發布模型之前，必須向獨立機構提供非常充份的統計證據，證明該模型利大於弊。我們從沙利度胺（thalidomide，一種上世紀50年代研發的、會導致嚴重出生缺陷的藥物）的案例中發現，先發布，等出問題再起訴的做法並不適合人工智能。