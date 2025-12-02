AI教父預測社會恐全面崩潰　軟銀唱反調：AI將貢獻全球10%GDP

人工智能（AI）發展的兩極化預測再次引發全球關注。被譽為「AI教父」之一的欣頓（Geoffrey Hinton）上周與美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）對談時，發出嚴峻警告，指AI將導致大規模失業與社會顛覆，甚至可能為軍事入侵鋪路。與此同時，日本軟銀集團董事長孫正義則在東京投資論壇上樂觀預測，未來AI將貢獻全球GDP至少10%。



欣頓直言，本次AI革命不同以往，被取代的勞工「將沒有其他工作可做」。他更批評馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）、埃里森（Larry Ellison）這些推動AI發展的億萬富豪，未思考大規模失業將導致無人能購買其產品的根本矛盾。他甚至預測，為追求利潤，產業將以AI取代人力。此外，AI軍事化可能降低戰爭門檻，因其可避免本國士兵傷亡。

人工智慧發展呈兩極化預測態勢。（資料圖片，Reuters）

與此悲觀論調形成鮮明對比，孫正義駁斥AI投資過熱的說法，堅信AI智慧的「智慧」將超越人類數萬倍，這種潛力將推動 AI 相關股票飆升，並認為投資人的產業陷入泡沫是因為「還不夠聰明」。他坦言為籌措AI項目資金而意外出售英偉達（Nvidia，又譯輝達）持股時「哭泣」，但顯示其押注AI的決心。