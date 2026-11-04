尹錫悅違反選舉法案上訴駁回　若終審維持判決將致當選無效

韓國前總統尹錫悅於11月4日在《公職選舉法》案二審中被判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。尹錫悅方面已表明會把案件送至最高法院審理，據韓媒指，若韓國最高法院決定維持判決，那麼2022年總統大選將被認定當選無效，尹錫悅所屬的最大在野國民力量黨需退還約397億韓圜（約2.3億港元）競選補貼。



據韓聯社於11月4日的報道指，首爾高等法院刑事審判庭當天作出上述判決，認定尹錫悅全部被指控的罪名成立，並駁回其上訴，維持原判。

尹錫悅被指控曾於2022年總統大選競選時期，應韓國資深傳媒人團體「寬勳俱樂部」（Kwanhun Club）邀請出席座談會，並作「未曾向前龍山稅務署長引見某律師」的虛假言論。同時他亦被指控在2022年1月接受媒體採訪時稱，未曾與妻子金建希和一名經黨內負責人介紹的巫俗法師全成培（音譯）會面。

2026年2月19日，韓國前總統尹錫悅在首爾中央地方法院聽取有關其涉內亂罪的判決。（Reuters）

法院表示，被告人曾作為政黨推薦的總統候選人，有義務提供可讓選民作出正確判斷的資訊，然而總統在競選過程中卻發布虛假資訊，侵犯選民選擇權，並有損選舉的公正性和程序合法性。

根據韓國《選舉公職法》的規定，總統候選人當選或得票率達到15%以上，可獲得中央選舉管理委員會提供的全額競選費用補償。但若有關人員在當選後違反《選舉法》，被判處100萬韓圜（約5,861港元）或以上罰款，同時相關判決表示當選總統無效時，所屬政黨需退還全部補償款。

有鑑於此，若二審判決在終審（大法院）獲維持並確定生效，國民力量黨（現為最大在野黨）需退還約397億韓圜（約2.3億港元）競選補貼。