美眾議院民主黨領袖：將兌現降低生活成本承諾　重點非進行報復

有望出任美國眾議院議長的民主黨籍傑弗里斯（Hakeem Jeffries）對民主黨在國會選舉中取得「驚人勝利」感到振奮，並指出生活費高昂是這次中期選舉的核心議題。



法新社報道，傑弗里斯周三（11月4日）接受自由派新聞頻道MS Now訪問時說，選舉結果反映選民對美國總統特朗普（Donald Trump）及「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）運動的否定。

現年56歲的傑弗里斯是眾議院少數黨領袖，預計將在明年1月新一屆國會開議時，成為首名領導眾議院的黑人。他在訪問中被主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）問及，是否曾想過民主黨能在眾議院435個議席中贏得250席。雖然這一數字尚未獲得確認，但目前看來並非不可能。

傑弗里斯回答說：「我們有信心能夠重新奪回眾議院控制權，也相信有機會在特朗普的勢力範圍內贏得大量議席。」

不過，他說：「250席，甚至可能是255席，這個數字確實令人震驚。」

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜觀看開票並發表講話。（Reuters）

這名來自紐約布魯克林的民主黨人說，民主黨不會把重點放在報復上，而是會兌現降低食品雜貨、汽油、住房和醫療保健費用的承諾。

傑弗里斯於2023年接替佩洛西（Nancy Pelosi），出任眾議院少數黨領袖。他說：「美國人民不希望我們以牙還牙，而是希望我們為他們辦實事，因為生活費實在太高。我們以降低生活費為競選綱領，也憑藉這一議題贏得選舉。現在我們的責任就是以降低生活費為施政重點。」

特朗普已威脅動用總統否決權，因此即使民主黨同時掌控眾議院和參議院，仍有人質疑民主黨能取得多大成果。

傑弗里斯提到，民主黨提出的住房可負擔法案今年7月在國會兩院獲得跨黨派大比數通過。他認為，這項法案「有助於為下一屆國會採取實際措施、降低高昂生活費奠定基礎」。

特朗普拒絕簽署這項法案，稱它「乏善可陳」且「無關緊要」。不過，在憲法規定的10天期限屆滿後，法案未獲總統簽署仍自動生效。

眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）10月28日在國會山舉行的記者會發表講話，指出聯邦政府持續停擺如何影響食品援助福利和醫療保健。 （Reuters）

傑弗里斯也把燃料和化肥成本上漲歸咎於特朗普在伊朗發動魯莽且代價高昂的戰爭，並指出成本上漲最終轉嫁到食品雜貨及其他商品價格上。

他說：「在新一屆國會就任之前，總統儘早結束伊朗戰爭非常重要。」

針對特朗普總統任期內涉及財務不當行為的多項指控，包括加密貨幣投資項目和內幕交易等，傑弗里斯警告：「腐敗是要付出代價的。」

他說：「在追究責任方面，我們有責任查明事實、依法辦事、以憲法為準繩，讓結果順其自然，並確保違法者受到應有的追究。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

