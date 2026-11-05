美國中期選舉｜民主黨大勝打擊特朗普　彈劾非重點　任命權將受限

美國星期三（11月4日）陸續公布中期選舉成績，民主黨媒體和機構普遍預測民主黨會重奪眾議院控制權，還有望拿下參議院多數席位。

這種局面對美國總統特朗普和共和黨會構成怎樣的打擊？



特朗普會面臨彈劾嗎？

彭博社報道，民主黨如今掌控國會後，可能推動第三次彈劾特朗普，但彈劾並非民主黨在選前宣傳中的重點。

2026年11月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區林肯紀念堂倒影池發表演說。該倒影池在經過數月修繕後重新開放，為即將到來的中期選舉造勢。 （Reuters）

彈劾程序首先在眾議院展開。如果眾議院以簡單多數通過針對總統的彈劾條款，案件就會移交參議院審理。如果參議院以三分之二多數表決通過定罪，總統就會被免職。

特朗普在首個總統任期的後半段曾兩度遭到彈劾。當時，民主黨在2018年中期選舉後取得眾議院控制權。2019年12月，眾議院以濫用職權和妨礙國會為由彈劾特朗普。眾議院指控，特朗普以向烏克蘭提供軍事援助為條件，要求烏克蘭政府對他的政治對手、時任總統候選人拜登（Joe Biden）及兒子亨特（Hunter Biden）展開調查。

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

2021年1月，眾議院再次彈劾特朗普，指他煽動叛亂，與同年1月6日美國國會大廈遭襲事件有關。這起事件導致國會認證拜登在2020年總統選舉中擊敗特朗普的勝選結果一度延遲。特朗普兩次遭彈劾，最終都未被參議院定罪。

由於參議院必須以三分之二多數通過定罪，特朗普被成功罷免的可能性不大。

無論如何，民主黨領袖在今年選舉期間淡化彈劾特朗普的可能性，並敦促候選人把競選重點放在降低日常生活成本、減輕工薪家庭的經濟負擔上。

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜觀看開票並發表講話。（Reuters）

特朗普的任命權將受到什麼影響？

在民主黨掌控參議院的情況下，參議院可能拖延或阻止特朗普提名的司法及行政官員人選獲得確認。

需要參議院確認的總統提名人選包括內閣成員、最高法院及聯邦法院法官、大使，以及政府機構和委員會的負責人。

特朗普第二個總統任期內的官員更替幅度小於首個任期，但如今他在填補職位空缺時將受到更大限制。

2026年3月10日，美國華盛頓國會山，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer，右）在參議院民主黨高層每周例行政策午餐會後舉行新聞發布會。（Reuters）

特朗普不通過國會能採取哪些行動？

總統可以通過行政行動，在不經過國會的情況下推行重大政策調整。

特朗普已下令對伊朗發動軍事打擊、實施及撤銷關稅、大規模裁撤聯邦政府僱員，並宣布美國退出世界衛生組織及2015年國際氣候協定《巴黎協定》。此外，他也下令抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並將他帶往美國。上述行動均未經過國會立法程序或事先取得國會授權。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

