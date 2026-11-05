中期選舉｜潘君達成北加州首位華裔眾議員　助民主黨奪關鍵一席

美國11月3日舉行的中期選舉結果陸續出爐，其中代表薩克拉門托（Sacramento）地區的加州第6國會選區，由前民主黨參議員潘君達（Richard Pan）以六成得票大幅領先對手、現任眾議員基利（Kevin Kiley），成為北加州首位華裔國會眾議員。潘君達曾任州參議員，此前也曾競選薩克拉門托市長，但在初選中排名第三。



美媒fox40.com報道，潘君達勝選後在一份聲明中表示：「我感謝每一位選民、志願者和支持者，他們為我的競選慷慨地投入了時間和精力。我特別要感謝我的妻子和家人，他們給予我鼓勵，並理解公共服務既是一種榮幸，也是一種犧牲。我很榮幸能在國會代表第6選區的所有民眾。我期待着未來的工作。」

現年61歲的潘君達，父母皆為台灣留學生，定居於東岸。在他年輕時，社區內的華人家庭寥寥可數，讓他體會到少數族裔在當地融入社區遭遇的障礙。他先後就讀約翰霍普金斯大學和匹茲堡大學醫學院，之後在波士頓的麻省總醫院完成住院醫師訓練，並取得哈佛大學公共衛生碩士學位，最終轉到薩克拉門托成為戴維斯加州大學分校（UC Davis）的兒科教授。

2025年9月22日，美國衛生與公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

2014至2022年間，潘君達曾擔任加州參議員，期間因提出多項該州最嚴格且具爭議的疫苗法，還曾與現任衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）的反疫苗運動交鋒。他指責小羅伯特甘迺迪助長疫苗懷疑，並稱其言論是近期兒童接種率下降的因素之一。

潘君達的競選政綱將醫療保障列為首要目標，表示將致力確保選民能夠獲得可負擔的醫療保險，並承諾捍衛具文化與語言敏感度的醫療服務，還強調華人社區需要能說中文、理解文化背景的醫療人員。身為移民後代的他也表示，將持續為移民社區提供法律援助，確保每位居民的權益獲得切實保障。

該選區是民主黨爭奪的關鍵戰場之一，他們希望藉此贏得足夠的席位，從而奪回美國眾議院的控制權。