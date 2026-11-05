日警虛報兒子遭綁架 引同袍到場搶槍自轟昏迷
撰文：張子傑
出版：更新：
日本埼玉縣11月4日發生搶警槍企圖自殺事件，一名休班警員報假案，謊稱兒子遭綁架。多名警員到場調查時，事主突然發難，並搶走其中一名警員的佩槍自轟，目前重傷昏迷。
日本TBS電視台及《埼玉新聞》報道，事發於4日早上8時40左右，埼玉縣警方越谷警署接獲事主報案，稱兒子在上學途中遭綁架，自己正前往市內一個廢物處理中心，因此希望警方到場。
越谷警署4名警員到場調查時，發現並沒有發生綁架事件，於是準備帶事主上警車，惟對方情緒激動，並踢警員的腿部，更趁機搶走一名40歲男警的佩槍後自轟頭部，當場昏迷。當局以涉嫌妨礙執行公務罪拘捕事主，但因為對方仍在搶救而獲釋。
警方表示，事主為37歲隸屬春日部警署的巡查部長，2010年入職，今年9月時調派到交通課，並自10月29日起休假，過往未有傳出工作態度問題。
事件中未有其他警員受傷，被搶槍警員的槍套狀態亦正常。埼玉縣警方首席監察官齋藤克也表示，今次事件有可能危害到第三者安全，當局會深切反省及調查事件，防止類似情況再次發生。
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288