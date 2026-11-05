日警虛報兒子遭綁架　引同袍到場搶槍自轟昏迷

日本埼玉縣11月4日發生搶警槍企圖自殺事件，一名休班警員報假案，謊稱兒子遭綁架。多名警員到場調查時，事主突然發難，並搶走其中一名警員的佩槍自轟，目前重傷昏迷。



日本TBS電視台及《埼玉新聞》報道，事發於4日早上8時40左右，埼玉縣警方越谷警署接獲事主報案，稱兒子在上學途中遭綁架，自己正前往市內一個廢物處理中心，因此希望警方到場。

圖為2026年11月4日，日本埼玉縣越谷市的廢物處理中心發生休班警員搶警槍事件，事主自轟後昏迷。警方封鎖現場調查。（TBS NEWS23圖片）

越谷警署4名警員到場調查時，發現並沒有發生綁架事件，於是準備帶事主上警車，惟對方情緒激動，並踢警員的腿部，更趁機搶走一名40歲男警的佩槍後自轟頭部，當場昏迷。當局以涉嫌妨礙執行公務罪拘捕事主，但因為對方仍在搶救而獲釋。

警方表示，事主為37歲隸屬春日部警署的巡查部長，2010年入職，今年9月時調派到交通課，並自10月29日起休假，過往未有傳出工作態度問題。

圖為日本傳媒報道埼玉縣越谷市休班警員搶槍事件。（TBS Nスタ截圖）

事件中未有其他警員受傷，被搶槍警員的槍套狀態亦正常。埼玉縣警方首席監察官齋藤克也表示，今次事件有可能危害到第三者安全，當局會深切反省及調查事件，防止類似情況再次發生。

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