日本上半年出生人數呈增長　為11年來首次

日本厚生勞動省11月4日公布顯示，今年上半年（1至6月）在日本出生的日籍新生嬰兒有320,458名，較上年同期增長0.4%。這是自2015年以來，同期出生人數首次呈現正增長。



圖為2024年4月28日，日本父母帶着寶寶參加在東京淺草寺舉行的傳統活動。（Reuters）

在新冠疫情初期的2020年，日本的結婚數量銳減12.7%，2024年小幅回升2.2%到將近50萬對。

日本共同社報道，出生人數止跌的原因之一，可能在於結婚登記數在2024年和2025年有所增加。不過，儘管今年首半年出生人數有所上升，但預期以全年計仍將下跌，與去年約67萬名的歷史新低相若。

報道指出，日本官方過去曾經預測，日本出生人數至2040年，才會降至一年67萬人。不過，實際的減少速度明顯比預想更快。為應對少子化問題，有必要盡快改善年輕人群的經濟環境、完善能兼顧工作與育兒的社會環境。