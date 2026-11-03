日本掀撤墓潮　業者推「迷你墓」居家祭拜　32米古墳可納萬人骨灰

少子化與核心家庭普及正重塑日本的身後事文化。據日媒FNN報導，近年來有一波龐大的「撤墓潮」，每年辦理撤除祖墳並遷出遺骨的案件突破17萬6000件，短短10年間增加2倍。



過去以宗族傳承為前提、世代共用的直立式家族墓碑不再是唯一選擇，甚至有三到四成民眾轉向無負擔的樹木葬，促使殯葬與石材業者紛紛跳脫傳統框架，推出迎合現代需求的全新方案。

+ 1

針對膝下無子嗣、擔憂墓地日後無人打理的族群，福岡太宰府紀念公園打造出全日本首座「內部設有參拜處」的前方後圓型「裝飾古墳墓」。這座長達32米的巨大古墳可容納超過一萬位逝者的骨灰，內部不僅重現古代古墳壁畫與雕刻，更打造出專屬祭拜處，讓家屬能走進內部靜心追思。園方主打無繼承人也能由園區可持續照料的「永久供奉」，每位費用約39萬日圓（約1.94萬港元），僅為傳統墓地的五分之一，盼能化解絕嗣斷代的焦慮。

看準現代人渴望就近祭拜的生活步調，石材業者「山野石材」則推出能安置在家中的迷你「居家墓」。外觀精緻的花崗岩或質地溫潤的木盒可妥善安放部分骨灰，讓家人在客廳就能隨時雙手合十緬懷摯愛。若將來年邁無力打理，業者還提供轉送永久供奉或海葬的配套選擇。從巨大古墳到客廳居家墓，日本祭祀文化已徹底卸下舊體制包袱，正式邁向由家屬依自身處境、量身選擇最自在悼念方式的全新時代。

延伸閱讀：英國公司推「安息礁」 骨灰變珊瑚 家屬定期收影片見證重獲新生

+ 15

延伸閱讀：

無防撞措施！日女童駕卡丁車失控撞死男童 主辦、承包商互踢皮球

搭車沒人讓座！網紅孕婦拍片公審冷漠 癌症患者吐心酸：別情勒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】