美國中期選舉｜民主黨大獲全勝　美媒：或改寫2028年總統大選規則

美國民主黨在中期選舉大獲全勝，美媒Axios 11月4日報道指，選舉結果或為在2028年總統大選前，繞開修憲、透過《全國普選票州際協定》（National Popular Vote Interstate Compact, NPVIC）改寫總統選舉規則創造條件，有望終結候選人普選落敗仍入主白宮的情況。



報道分析，民主黨拿下了賓夕法尼亞、密歇根、亞利桑那、威斯康星和內華達的五州州長及議會控制權，參與方合計選舉人票可升至283張，跨過270票生效門檻，足以推動《全國普選票州際協定》。

該協定旨在間接實現全民普選，簽約州承諾一旦掌握270張選舉人票，會把選舉人票全數投給全國普選勝出者，而非僅該州獲得最多普選票的候選人，以圖避免出現候選人「贏普選、輸寶座」的情況。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉前的演說後，摘下帽子離開。（Reuters）

現行美國總統選舉規則為「選舉人票」，由選民投票予選舉總統的「選舉人」，再由各州選舉人決定每四年的總統人選。各州選舉人在該州首府集會，按照該州普選結果，以「贏家通吃」（Winner-take-all）方式，把選票全數投予在州份勝出的候選人。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2016年大選中，獲得的普選票（popular vote）不及對手希拉里（Hillary Clinton），但憑藉「選舉人票」較多而入主白宮。

2016年，美國總統大選兩黨候選人希拉里（右）及特朗普（左）在辯論完結後握手。（路透社）

不過，報道又指協定的推進仍存在變數，五州仍要完成本地立法，且過往推進並不順利。此前，密歇根民主黨完全控州時法案未通過，內華達州前民主黨州長也曾否決相關議案。法學專家穆勒（Derek Muller）認為，該協定未獲國會批准有違憲法契約條款，後續很大機會面臨法律訴訟。