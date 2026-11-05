美國中期選舉｜日經：特朗普時代終結已開始　社會主義吸引年輕人

美國中期選舉基本上塵埃落定，共和黨慘遭滑鐵盧，參眾兩院控制權落在民主黨手上。《日本經濟新聞》11月5日形容，共和黨今次慘敗，象徵自2016年總統選舉以來延續至今的「特朗普時代」由此終結。



《日本經濟新聞》指，本次中期選舉存在兩大暗流，第一是特朗普的低迷支持率，根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）的調查指，特朗普的支持率僅32%，遠低於第一任期的中期選舉（2018年）時的43%。

第二是年輕人群體左傾化，美國最大規模的社會主義組織「美國民主社會主義者」（DSA）不斷吸納年輕人，在這十年間會員數量增長約10倍以上，達到12萬人。同時在18-29歲年輕人中，約七成票投民主黨候選人。

2026年11月4日，美國密歇根州底特律，民主黨候選人賽義德（Abdul El-Sayed）在選舉之夜集會上慶祝他當選參議員，成為美國史上首位穆斯林參議員。（Reuters）

同時選民在經濟議題上的考慮亦傾向投給民主黨候選人，美國人十年前將總統職位託付至當時還是政治素人的特朗普。當時美國在自己主導的自由貿易體系下流失大量就業崗位，又因自己建立的防衛體系而陷入「無止境的戰爭」，而這套體系最先讓美國走入經濟困境。

不過報道提到，特朗普擁有摧毀舊體系的力量，但沒有能力建立新秩序。美國同樣在2026年因打擊伊朗，再度捲入中東的紛爭，從而導致通貨膨脹，以及擴大貧富差距，令年輕選民成為這次戰爭的被迫承擔者。

面向2028年的總統大選，民主黨的升勢大漲，美國的盟友亦開始期待重視自由貿易及聯合國機制的自由主義秩序能夠回歸。

2026年10月29日，美國民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）在德州（Texas）競選集會上發表演說。（Reuters）

但在本次選舉中，民主黨主流派的勢力同樣出現消退。日經表示，民主黨此番崛起的核心動力是主張對大企業和富人增稅的激進左翼，他們的政策綱領與主流派系有巨大差異，甚至讓人覺得民主黨內部會走向分裂。

激進左翼的領軍人物聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）曾提交退出世界貿易組織（WTO）的議案，並一直反對《北美自由貿易協定》 （NAFTA）及《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），無論是特朗普式的右派還是桑德斯式左派，都背離多邊合作和自由主義經濟，走向孤立主義的路線。

目前僅有 25% 的美國年輕人認為自己未來能比父輩更加富裕；舊有自由主義建制長期忽視貧富懸殊、氣候變化及國債等難題，最終導致沉重經濟代價全數轉嫁至年輕世代身上。