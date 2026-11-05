日本鳥羽水族館明星海獺Kira病逝　生前利落收拾道具惹憐愛｜有片

日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館11月5日宣布，館內飼養的18歲高齡雌性海獺「Kira」已死亡。



「Kira」的照片：

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鳥羽水族館宣布Kira死訊前稱，Kira從8月起出現腿腳無力等身體不適，體重也有所下降，11月4日起停止對外展示，專心接受治療。

鳥羽水族館公布及日本媒體報道，「Kira」於11月5日早上約7時出現痙攣並緊急送往治療室，經保溫、吸氧及藥物治療後情況未見好轉，於同日上午10時40分在飼育員與同伴May陪伴下離世，初步推斷死因為呼吸衰竭引致心肺功能停止。

新華社報道，由於海獺備受遊客歡迎，日本水族館曾風行圈養海獺，其數量於1994年達到高峰，全國28家水族館共有122隻海獺。

「Kira」食龍蝦：

不過，日本動物園和水族館協會說，隨着繁育和護理難度增加，圈養海獺數量日漸減少。繼福岡海洋世界「海の中道」的雄性海獺Riro於2025年1月離世後，如今隨着Kira逝世，日本全國圈養海獺確實僅存鳥羽水族館的22歲雌性「May（メイ）」最後一隻。

Kira於2008年4月出生在和歌山縣白濱町的「冒險世界」，2021年3月遷至鳥羽水族館。