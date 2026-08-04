東京多摩動物園3母獅疑因高溫死亡　全身脫水、多器官衰竭

日本多地受高溫侵襲，東京都地面溫度一度逼近50度，政府8月3日表示，自7月下旬以來，東京西部日野市的多摩動物公園有三隻獅子疑似因酷熱天氣接連中暑死亡。



綜合日媒報道，該動物園一共圈養16隻獅子，其中兩隻獅子出現食慾不振等症狀於7月18日開始接受治療。直至22日，前後共10隻獅子出現喪失食慾、無法站立和意識喪失等症狀，動物園於23日起暫停獅子展覽。

壞消息是，3歲母獅「小麥」（ムギ，Mugi）、11歲母獅「草莓」（イチゴ，Ichigo）及15歲母獅「ルエナ，露安娜」（Ruena）分別於7月28日、31日、8月2日相繼死亡。

經屍檢發現，三隻獅子均出現全身脫水和多器官衰竭，初步研判熱應激與死亡相關，但最終死因仍在調查中。

園方表示，目前仍有三隻獅子狀態虛弱、無法站立，正為牠們輸液、補充維生素等；另有四隻正在康復的獅子，以及一直狀態良好的六隻獅子將被安置在獨立獅舍中休養，並配備冷氣、風扇等降溫設備。