2美國男擅闖日本幼猴Panchi所在動物園馬騮山　分別被罰30萬日圓

日本市川市動物園小獼猴Panchi所在的馬騮山上月遭到2名美國男擅闖，警方其後接報拘捕兩人。千葉地方檢察廳6月5日稱，他們已透過對簡易起訴程序處理事件，以妨礙動物園經營為由，對涉事者分別處以30萬日圓（近1.5萬港元） 罰款。



日本共同網5日報道，千葉縣地方檢察廳表示，簡易起訴程序允許檢方在不經過正式審判的情況下，透過簡易法庭命令處以罰款，而涉事的兩名美國男子已繳納款項。

據起訴書及縣警方，當日其中一名男子身穿卡通服裝翻越圍欄，而另一名男子則在圍欄外用手機進行拍攝。

儘管負責拍攝的男子未闖入馬騮山，但警方抵達後，以涉嫌合謀擅闖園區為由，逮捕了涉事的兩名男子。

動物園內的小獼猴Panchi於去年7月出生，由於牠被母親遺棄，後來動物園管理員送給它一隻猩猩毛絨玩具作為替代品。動物園在後來在社交媒體發布Panchi的最新情況，引起了網友的關注，也吸引了許多遊客前來參觀。