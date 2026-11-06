巴拉圭總統培尼亞為銀行倒閉請辭　眾議院照通過彈劾案

巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）於11月5日請辭，此前與他有商業往來的知名數位銀行ueno倒閉，全國近半數成年民眾（約300萬名存戶）無法使用帳戶。培尼亞5日透過短片表示，其辭職是「為了維護國家穩定、社會和平以及捍衛民主制度」。不過，眾議院同日仍通過彈劾案。



2026年11月5日，巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）透過短片宣布辭職。（Social Media/Handout via REUTERS ）

路透社報道，UENO的倒閉已引發巴拉圭央行行長辭職，以及8名UENO高層被拘留。而培尼亞辭職的消息傳出後，巴拉圭主權國際債券價格暴跌。

反對派國會議員同日召開特別會議，啟動彈劾培尼亞的程序。儘管培尼亞已經辭職，但會議仍按計劃進行。眾議院通過對培尼亞的彈劾，但否決了針對副總統阿里亞納（Pedro Alliana）的彈劾動議。阿里亞納是培尼亞下台後的繼任者。

2026年11月5日，巴拉圭反對派議員正推進針對總統培尼亞（Santiago Pena）的彈劾案。（Reuters）

該彈劾案現在將提交參議院，參議院將於5日稍後進行投票。而培尼亞的辭職決定，也必須得到參議院的批准。

培尼亞被指與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）友好 ，但在彈劾辯論開始前，他已失去其所屬的保守派成員支持。培尼亞被指與UENO存在利益衝突、濫用退休基金，以及包庇UENO部份導致倒閉的行為。