巴拉圭驅逐中國外交官指干預內政 涉企圖遊說斷與台灣斷交
撰文：蕭通
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台灣邦交國巴拉圭的外交部12月5日表示，以涉嫌干預內政為由，取消中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證，將他列為不受歡迎人物，並勒令他在24小時內離境。台灣《聯合報》及《自由時報》等報道，他試圖遊說該國議員與台斷交。
巴拉圭外交部未具體說明徐「干預內政」內容，但指徐是作為中國代表團成員，到巴拉圭參加聯合國教科文組織（UNESCO）會議，但期間違反了簽證限制，從事不適當的政治活動。
台灣駐巴拉圭大使館發聲明，指責徐以不明目的竄入巴拉圭，企圖破壞巴拉圭與台灣的堅實友誼。台大使館並重申，台灣「是一個主權獨立國家，徐偉或中國外交部的謬論都無法改變這個事實。中共政權從來沒有，也不可能代表台灣」。
當地及台灣媒體報道，徐缺席5日的UNESCO會議，卻在巴拉圭首都亞松森（Asunción）的國會現身，與兩名巴拉圭反對派議員走入國會，敦促巴拉圭在台灣問題上承認中國，並表示這一選擇將有利於這個大豆生產國。
路透社報道，巴拉圭是唯一與台灣保持外交關係的南美國家，該國長期以來對台灣的外交支持，阻礙了當地農民糧食出口到中國。
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