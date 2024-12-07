歐盟不顧馬克龍強烈反對　與南方共同市場達成貿易協定

歐盟和南美洲南方共同市場不顧法國的強烈反對，達成了談判已久的貿易協定，法國則誓言要牽頭阻撓協定獲得批准。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）前往烏拉圭參加本週的南方共同市場峰會（Mercosur Summit）之後，儘管法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示協定條款「不可接受」，但歐盟和南方共同市場12月6日仍就貿易協定的條款原則上達成一致。

2024年12月6日，烏拉圭總統烏拉圭總統拉卡列（Luis Lacalle）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席在烏拉圭蒙得維的亞舉行的南方共同市場峰會（Mercosur Summit ）。（Reuters）

彭博社7日報道，在面臨來自中國的激烈競爭以及美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅之際，這項已經歷20多年談判的協定為歐盟和由阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭創建的南美關稅同盟，提供了為各自的商品開發新市場的機會。協定也將是雙方各自有史以來達成的最大貿易協定。

這項協定要在歐盟獲得通過，將是一場漫長而艱難的鬥爭。如果協定獲得通過，將形成一個擁有7.8億消費者的一體化市場，從而提振陷入困境的歐盟製造業和南方共同市場龐大的農業產業。

此外，中國已成為南方共同市場的主要工業品供應國和主要大宗商品購買國，貿易協定將加強歐盟在這個地區的存在，並將有助於雙方抗衡特朗普可能發起的貿易戰的影響。

2024年12月6日，烏拉圭蒙得維的亞（Montevideo）舉行的南方共同市場峰會上，阿根廷總統米萊（Javier Milei，左一）、烏拉圭總統拉卡列（Luis Lacalle，左二）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，中）、巴西總統盧拉（Lula da Silva，右二）和巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena，右一）手牽手合影。（Reuters）

尤其是歐盟汽車出口商將因協定逐步取消目前的35％關稅而受益。汽車零部件、機械、化學品、服裝和紡織品等工業產品的高關稅也將取消。

但一些歐洲國家，尤其是法國和波蘭對此仍然堅決反對，主要是擔心協定將影響本國的農業部門。歐洲農民擔心，以較低標準生產的拉丁美洲商品大量流入會使他們處於不公平的地位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

