Katy Perry影星前夫Russell Brand強姦及性侵罪成　面臨長年監禁

撰文：劉耀洋 張子傑
出版：更新：

英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）涉嫌強姦及性侵案，倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）11月5日裁定他強姦一名影迷及性侵另外三名女子罪成，預計將面臨長年牢獄生涯。

《衛報》英國廣播公司（BBC）天空新聞（Sky News）等傳媒11月5日報道，法院陪審團退庭商議8個半小時後，最終裁定羅素班特2009年強姦一名影迷、以及三宗分別發生在2004至2009年間的性侵罪名成立，但另外兩宗涉嫌強姦及在2001年企圖猥褻侵犯的控罪則不成立。

圖為2026年11月5日，英國影星羅素班特（Russell Brand）與妻子Laura現身倫敦法院，面對他涉嫌強姦及性侵指控的官非。（Reuters）

法官貝納森（Joel Bennathan）表示在11月9日宣判刑期，提醒羅素班特或需長時間服刑，同時駁回對方的保釋向兒女解釋事件和道別的要求。法官稱對羅素班特兒女面對的困境感到遺憾，直言「其子女面對的困境全因父親犯下嚴重刑事罪行所致」，並指有理由憂慮對方可能不會出庭接受刑期，因此下令他需要還柙。

羅素班特聽後作出OK手勢，稱自己一切很好。他被帶走時，其妻Laura一臉無奈，不久就離開法院。

圖為2026年11月5日，羅素班特（Russell Brand）涉嫌強姦及性侵罪成後，其妻Laura聽取判決後離開倫敦法院。（Reuters）

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）與第四頻道（Channel 4）的偵查節目《Dispatches》去年進行聯合調查，內容提到四名女子指控在2006至2013年期間，羅素班特在事業巔峰期對其進行性侵與情感操控。

羅素班特是Katy Perry的前夫。（Getty Images）

羅素班特辯護律師雲達（Ian Winter）在判決後於庭外與參與有關調查的《星期日泰晤士報》記者Rosamund Urwin爆發口角，前者語帶諷刺地當面質疑「希望你感到滿意」，Rosamund則稱「滿意公義得到彰顯」，但遭雲達回應「你糟蹋了公義」。

報道曝光後，英國警方隨即展開調查，羅素班特此前一直否認指控，指自己成為「有協調的攻擊」對象，並強調所有關係都是兩廂情願。而在法院宣判後，控方檢察官讚揚受害者挺身而出，同時批評羅素班特利用自己的影響力及名利侵犯女性，形容對方知名度增加時，他那種「理所當然」的心態亦日增。

控方強調今次判決向外界帶出「無人可以凌駕法律」的訊息，而倫敦警方表示會繼續調查羅素班特另外兩宗涉嫌強姦的指控。

英媒：Katy Perry影星前夫Russell Brand捲入性侵及虐待4女子醜聞英國警方再收23名女性報案　稱為中國博士生迷姦案受害者英國將立法禁止使用人工智能生成性侵兒童圖像英國恐怖姦殺案｜3孩媽公園失意識　遭路過男子「不停性侵至死」
英國
非禮
性侵
強姦/迷姦