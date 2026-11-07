澤連斯基：烏克蘭將繼續襲擊俄羅斯煉油設施 以回應俄軍打擊
撰文：張涵語
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月6日（周五）表示，烏克蘭將繼續對與俄羅斯煉油相關的目標發動攻擊，以回應俄羅斯對能源目標的攻擊。他還稱，情報顯示俄羅斯軍隊正計劃對烏關鍵目標發動新的攻擊，烏克蘭軍方已做好迎接艱鉅任務的準備。
路透社報道，澤連斯基在當晚的視訊演講中說，「我們目前掌握的情報顯示，俄羅斯正準備對能源設施、第聶伯河上的橋樑以及民用基礎設施發動新的襲擊。烏克蘭空軍和全體武裝部隊正在積極準備戰鬥。這將是一場艱苦的戰鬥。」
澤連斯基再次呼籲盟友盡快向烏提供美國製造的「愛國者」導彈系統，以保衛烏克蘭城市，稱「交付計劃中的每一天都至關重要。我們強烈要求我們的合作夥伴不要推遲交付。」
基輔和其他烏克蘭城市在過去幾週幾乎持續遭受襲擊。上月底，首都的兩座主要橋樑遭到俄羅斯軍隊攻擊。美國國務院上週表示，已批准向烏克蘭出售500枚「愛國者」PAC-3飛彈，總價值約21億美元。不過，預計這些導彈要到2030年代初才能交付。
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