萬斯認伊朗戰爭拖垮中期選舉　兩週內密密接洽調解人求撤出衝突

美國媒體引述知情人士透露，過去兩週，美國副總統萬斯（JD Vance）親自參與與伊朗的間接會談，旨在達成新的停火協議並重啟核談判。



美國新聞網站Axios周五（11月6日）報道，兩名直接知情人士說，萬斯近兩週幾乎每天都在與卡塔爾首相阿勒薩尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及其他調解人溝通，討論未來幾天內舉行美伊工作層級技術會議的可能，但目前尚未落實。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）也參與其中。

共和黨在中期選舉慘敗，萬斯認為伊朗戰爭拖累選情。（Reuters）

在2月底衝突爆發前，萬斯是特朗普核心圈內對這場戰爭持最懷疑態度的人，他主張通過外交途徑解決問題。

戰爭期間，他曾率領美方談判團隊參加4月在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行的伊朗問題峰會，還親自參與促成6月美伊諒解備忘錄的談判，隨後率美國代表團在瑞士與伊朗直接會談。

美伊諒解備忘錄生效不久後就宣告破裂，談判進程陷入停滯。

不過，萬斯兩週前致函伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），提議重啟直接談判。伊朗官員說，萬斯這封信為重啟談判營造了積極勢頭。

共和黨在本週的美國中期選舉中慘敗，萬斯表明，對伊朗的戰爭是共和黨遭選民摒棄的主要原因。

圖為2026年6月21日，美國副總統萬斯在瑞士出席與伊朗的會談。（Pool via Reuters）

Axios報道指，萬斯最近高度介入與伊朗接觸表明，他正主動承擔起讓美國脫離這場衝突的責任，同時將最新一輪間接會談提升到美國政府最高層級。

參與斡旋的消息人士稱，雖然取得一些進展，但進程非常緩慢。

特朗普周五被問及想向伊朗傳達甚麼信息時告訴記者：「我們正在與他們溝通。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

