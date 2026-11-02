特朗普萬聖節扮成「特朗普」　萬斯扮鄧不利多稱「發福老了的我」

於剛過去的萬聖節（10月31日），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）參加一場以叢林為主題萬聖節派對。特朗普身穿標志性的深藍色西裝，繫著標志性紅領帶亮相，打扮成一個大家非常熟悉的人——特朗普，也就是他自己。



2026年10月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）出席萬聖節派對時接受媒體採訪。 （Reuters）

特朗普向大家打招呼表示，「我扮的是特朗普……我沒時間準備……別人花了很多時間和金錢，有錢人會花9個小時打扮，我只有10分鐘，所以我今晚是打扮成特朗普而來，大家好！」特朗普一臉嚴肅，和人們打招呼。

特朗普透露，他大概只能享受15分鐘的萬聖節時光，然後就要回去工作了。當談及美國中期選舉，特朗普信心十足。他說，美國從來沒有這麼好過，自從自己當總統以來，其政府為國家投入了25萬億美元。

當談及伊朗問題，特朗普表示，美國和伊朗的談判很順利，可惜伊朗不太可靠。「他們老是達成協議又反悔。」

美國副總統萬斯（JD Vance）同日在其社交媒體上分享了一段萬聖節短片，他戴著銀灰色長假發，銀色帽子，身穿銀色長袍，打扮成《哈利波特》內的校長鄧不利多（Albus Dumbledore）的樣子。萬斯懷中的嬰兒，則打扮成小精靈多比，萬斯說：「大家萬聖節快樂。玩得開心，多吃點糖。」

此前，萬斯曾在一檔節目中稱，孩子們特別迷《哈利波特》，因此他打算扮成鄧不利多。萬斯自嘲道，配上鬍子和白頭髮，「就像發福老了的我，所以我扮演鄧不利多特別自在。」