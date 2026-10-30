伊朗被指已收到萬斯信件惟尚未回覆　堅持談判需滿足七項條件

半島電視台（Al Jazeera）10月30日引述伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，德黑蘭已收到美國副總統萬斯（J.D. Vance）的信件，但尚未作出回應。



據報道，德黑蘭堅持要求美國滿足其提出的七項條件，強調「任何與此框架相悖的立場都是不可接受的」。

2026年7月8日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，民眾聚集在一起悼念伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），他於2月28日在以色列和美國的空襲中喪生。圖為一名男子揮舞伊朗國旗。（Reuters）

同日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交平台X發文稱：「伊朗的條件已多次明確地向調解方說明，軟硬兼施（carrot-and-stick）的策略毫無效果。」並再次強調滿足伊朗七項條件，才可能取得進展。

此前，《華爾街日報》引述知情人士稱，萬斯致函伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），重點討論重啟美伊談判的可能性。而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）否認重啟和談，強調僅與為伊朗輸送醫療用品有關。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號抵達當地機場。（Reuters）

伊朗近來多次重申其「七項條件」，其中大部分條件都包含在6月17日與美國達成的協議。

1. 停止所有戰線的軍事行動。永久停止對伊朗及其盟友的攻擊，包括在黎巴嫩、也門、伊拉克和巴勒斯坦領土上的攻擊。

2. 解凍伊朗被凍結的資產。解凍伊朗在海外的資金，後續談判中確定約120億美元。

3. 解除對伊朗的海上封鎖；解除對伊朗港口、油輪和商船的限制。

4. 解除經濟和政治制裁。恢復伊朗的石油出口能力和國際金融交易能力。

5. 從中東地區撤出美國的海軍和空軍，停止德黑蘭認為對伊朗構成威脅的美國軍事部署和行動。

6. 支付戰爭賠款。賠償伊朗在2025年和2026年衝突中遭受的損失。

2026年10月２６日，美國副總統萬斯（JD Vance）在美國蒙大拿州（Montana）的競選集會對觀眾做作出回應。（Reuters）

7. 停止威脅和敵對干涉。停止軍事威脅、敵對言論以及德黑蘭認為的對其內政的干涉。