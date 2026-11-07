美國17歲少女遭禁錮逾500天　經網絡遊戲《Among Us》求援終獲救

美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano於2025年5月失蹤，慘遭一名39歲男子禁錮在其位於俄勒岡州（Oregon）的居所，幸少女終在2026年11月1日獲救，據美媒報道，少女成功透過一部能連線Wi-Fi的手機，經遊戲《Among Us》向另一名年輕用戶發送求援訊息，在對方報警下，少女終於獲救。



美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano（Rich County Sheriffs Office/Facebook）

2025年5月29日，當時年僅15歲的少女Kylie Arellano在猶他州花園城（Garden City）失蹤，她才剛與母親發送訊息不久，但之後電話關機，失去蹤影。

《新聞周刊》（Newsweek）11月5日引述來自執法部門的消息人士指，少女透過社交平台SnapChat認識一名男子Adam Harmel，男子講述自己患有影響臀部的殘疾，又提出給少女一筆錢，讓她前往俄勒岡州。男子2025年5月29日開車到猶他州接送少女，就在對方上車後，他把少女的手機掉進河，並把她帶到自己位於俄勒岡州的家中，不讓對方離開。

美國猶他州（Utah）17歲少女Kylie Arellano（Rich County Sheriffs Office/Facebook）

男子把少女禁錮在地庫中，並多次襲擊她，據美國聯邦調查局（FBI）稱，男子會在枕頭下藏刀，又強迫少女睡在他床上靠牆一側，以防止她逃脫。男子的暴力行為之後並愈演愈烈，頻繁地毆打少女。

（圖片來源：Among us）

事情終於迎來轉機，男子給予少女一部沒有流動數據的手機，少女終透過讓手機連線Wi-Fi，並在網絡遊戲《Among Us》與另一名年輕人對話，她透露自己的身份，並說明她正遭關在一名男子家中，但她同時表示，認為警方已經停止尋找她。

事實上，少女的母親一直未有放棄尋找女兒，並在Facebook設立群組尋人。

網絡另一頭的年輕人在聽到少女的故事後，把消息告訴母親，其母親報警，終令Kylie Arellano獲救。男子Adam Harmel如今也被捕。少女母親高興地在尋人群組公布消息。