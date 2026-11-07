美國3男涉用AI冒充公司CEO及律師詐騙遭起訴　竊取約10億元

美國司法部11月5日公布的起訴書顯示，三名遭起訴外國男子涉在過去兩年，利用人工智能（AI）冒充公司行政總裁和律師進行詐騙，竊取超過1.29億美元（約10億港元）。



據紐約南區聯邦檢察官辦公室5日發布的聲明，涉事的三名男子名為Jacob Soall、莎倫·哈贊（Sharon Hazan）和謝特里特（Guy Sheetrit）。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

疑犯涉在2024年至2026年期間，利用AI技術生成聲音和圖像冒充公司高層，鎖定多間公司的員工，謊稱需要他們協助處理敏感金融交易，並指示這些員工聯繫一間大型國際律師事務所的律師。疑犯其後再冒充該律師事務所的律師，誘使員工將大筆資金匯往位於美國、新加坡、中國等世界各地的銀行帳戶。

疑犯們在匯款完成後，會將資金兌換成加密貨幣，以掩蓋其來源、所有權和控制權，最後再進行內部分配。

據聲明，疑犯們犯案期間從一間總部位於密蘇里州的醫院系統竊取近500萬美元；從羅德島州的一間銀行竊取約270萬美元；從加州的一間醫院系統竊取了約300萬美元；從一間總部位於麻省的共同基金竊取超過460萬美元；從佛羅里達州的一間寵物食品公司竊取約500萬美元；以及從一間英國科技公司竊取超過1,100萬美元（約8600萬港元）。

這張在2025年11月26日拍攝的設計圖片中，可以看到一個剪影人物在顯示人工智能（AI）標誌的背景前，拿着一部手機。（Getty）

聲明表示，Jacob Soall和哈贊今年夏季先後在西班牙被捕，謝特里特則於9月在英國落網。

美國聯邦調查局（FBI）主管助理主任James C Barnacle Jr.在聲明中表示，這宗案件顯示，隨着犯罪份子不斷將新興技術武器化，AI等先進技術已可以被利用來實施大規模詐騙。FBI將繼續致力於迅速調整自身的能力，以識別、調查和打擊那些企圖傷害市民及企業的人。