美國特勤局白宮附近拘一持械男子　涉「聽到指示」威脅殺害特朗普

美國特勤局11月5日晚在華盛頓白宮附近拘捕一名委內瑞拉籍男子，指他涉嫌在一輛失車上藏有多支槍械，並企圖威脅殺害總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



美國國土安全部（DHS）11月6日發聲明表示，特勤局人員5日深夜11時42分在發現一名男子在白宮附近的一架藍色福特F-150汽車內形跡可疑，上前調查時，對方聲稱腦海中有聲音叫他到華盛頓及殺害特朗普。

圖為被捕的委內瑞拉籍男子Ronny Yordrix Guanipa Chrinos。（美國國土安全部 截圖）

特勤局人員調查時揭發該名男子使用的車輛是失車，對方並承認車內藏有武器；當局在車內起獲一支像AR-15的步槍及兩把分別為MAC-10及Glock 43X手槍，以及數十發子彈，於是當場拘捕涉事男子。

DHS指，被捕人士為委內瑞拉籍男子Ronny Yordrix Guanipa Chrinos，他被指在2024年非法由德州進入美國，被美國邊防巡邏隊拘捕後，獲時任拜登政府釋放。疑犯目前被扣留在法警局設施內，並面對多項槍械相關控罪，以及非法使用車輛及處理贓物罪名。

DHS在被捕委內瑞拉籍男子車內起獲的武器和彈藥。（美國國土安全部 截圖）

美國特勤局長科倫（Sean Curran）表示，今次是特勤局人員透過大量訓練及經驗，化解對受保護人士及美國民眾的不穩定情況最新例子。他指出，事件反映當局運作時所面對的威脅風險增加，以及持械人士到白宮範圍的情況持續。

報道引述特勤局指，白宮所涉及的與心理健康問題相關的事件顯著增加，有官員認為，白宮和總統可以成為涉及精神問題的人士心目中的象徵性焦點。

而在今年5月，一名有精神病紀錄的男子在白宮附近一個保安檢查站開火，最終被特勤局人員擊斃。