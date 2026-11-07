利比亞宗教裁決禁穆斯林穿Nike　批品牌挺以色列　宣揚多神教

利比亞宗教權威機構教法判令署（Dar al-Ifta）發布裁決，禁止穆斯林購買、出售以及穿著帶有耐克（Nike）標誌的衣著。這是該機構繼2025年針對法國奢侈珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）發布禁令後，再次對西方國際品牌發布宗教裁決。



據英國廣播公司（BBC）11月3日報道，該裁決由的黎波里（Tripoli）的教法判令署發布，指這間美國服裝巨頭以希臘勝利女神的名字尼姬（古希臘語：Νίκη，英語：Nike）命名，其著名的「勾形」標誌靈感亦同樣來自女神的翅膀。裁決認為，穿著帶有Nike標誌衣服，等同於宣揚「多神教」相關的特徵，因此不被教法判令署允許。

另外教法判令署亦指責Nike支持以色列，並呼籲抵制支持以色列的公司。裁決引用其研究和伊斯蘭教法委員會於2023年11月5日發表的聲明，該聲明敦促穆斯林抵制其認為在加沙戰爭期間支持以色列的西方公司。

此外該委員會還提到Nike對「終極和平」（Ultimate Peace）組織的支持來佐證其立場，而該組織於2008年由三名美國猶太人創立。並以此組織的支持來表示Nike正在推廣阿拉伯和以色列兒童之間關係的「正常化」。

利比亞教法判令署（Dar al-Ifta）因耐克（Nike）宣傳希臘的多神教以及支持以色列，禁止在該國購買、出售及穿著帶有該公司標誌的產品，Nike公司至今未對此事進行回應。（Reuters）

儘管教法判令署的宗教裁決具有相當大的社會影響力，但它們並非來自政府命令，也不具有法律強制力。最新的禁令亦沒有宣布國家全面禁止Nike產品，也沒有具體規定對繼續購買或穿著相關產品的人的處罰措施。

利比亞社交媒體則對該禁令的反應褒貶不一，有用戶對裁決表示歡迎，而有些用戶質疑其意義，認為裁決具有諷刺意味，或是為了轉移人們對更緊迫問題的注意力。而這項裁決出台之際，正值利比亞宗教保守主義抬頭引發廣泛討論之際。

教法判令署曾在2025年禁止配戴法國奢侈珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶和手錶，理由是其四葉草設計與基督教信仰和追求好運有關，與伊斯蘭教義相悖。

Nike並未對此事進行回應，而公司在利比亞亦沒有官方門市。