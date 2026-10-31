首個針灸外籍中醫博士來自非洲：曾3天零病人今專治痛症一號難求

10月30日，成都中醫藥大學迎來70周年校慶。世界各地的校友紛紛重返母校，帶回來的除了對同窗歲月的懷念，還有中醫藥在海外落地生根的傳奇故事。校慶現場，身穿鮮艷非洲民族服飾的迪亞拉（Diarra）成為全場焦點。



今年62歲的他，能說流利的普通話，是中國首位外籍針灸學博士。「現在很多人去四川瀘縣中醫醫院找我看病，想掛號都掛不上。」迪亞拉笑言。但時光倒流回他初入行之際，曾一度連續三天坐診「零病人」，無人敢給這位非籍面孔診脈。



首名外籍針灸博士：西醫出身轉投中醫 今成痛症救星

出身馬里醫學世家的迪亞拉，原本在祖國修讀西醫。1984年從馬里醫學院畢業後，獲政府選派來華留學。改變他一生的契機，源於一場足球賽——當時一名同學不慎扭傷腳踝、痛到無法站立，校醫隨即施予數針，同學竟當場止痛，更自行走回宿舍。

這一幕令迪亞拉大受震撼：「中國針為甚麼這麼神奇？」帶著這份好奇，他毅然決定「棄西從中」，放棄歐洲留學機會，1986年轉入廣州中醫藥大學重讀本科。

出身馬里醫學世家的迪亞拉，原本在祖國修讀西醫。1984年從馬里醫學院畢業後，獲政府選派來華留學。（中國攝影家協會網）

迪亞拉為了練習施針手感，他隨身揣著一塊毛巾，走到哪裡就用銀針扎到哪裡。（中國攝影家協會網）

對一名外籍生而言，學中醫宛如翻越天塹。第一次考「醫古文」，迪亞拉只拿到40分。為攻克文言文，他翻爛了一整本《康熙字典》，課餘時間靠聽古戲、看古裝劇揣摩語境；為了練習施針手感，他隨身揣著一塊毛巾，走到哪裡就用銀針扎到哪裡。

在廣州完成本科與碩士後，迪亞拉考入成都中醫藥大學攻讀博士，師承有「神針楊」之稱的針灸名家楊介賓教授，並於1997年順利畢業，成為中國首位外籍針灸學博士，隨後更完成博士後研究。

迪亞拉給病患拔火罐。（中國攝影家協會網）

如今，迪亞拉是中國援建非洲「中醫魯班工坊」的負責人，生活分成「半年在中國、半年在馬里」：在中國，他常年在四川瀘縣中醫醫院坐診；在馬里，他正推動當地傳統醫學研究院設立中醫門診。

迪亞拉是中國援建非洲「中醫魯班工坊」的負責人，生活分成「半年在中國、半年在馬里」：在中國，他常年在四川瀘縣中醫醫院坐診；在馬里，他正推動當地傳統醫學研究院設立中醫門診。（中國攝影家協會網）

2019年12月，全球首個以中醫藥為主題的魯班工坊在馬里首都巴馬科揭牌，被當地民眾譽為「中國送給馬里最好的禮物」。截至目前，工坊已培訓當地師生逾1600人次、培養專業學員65名。

「在馬里，遇到頸椎、腰腿疼痛等問題，很多病人第一時間想到的就是魯班工坊。」迪亞拉透露，曾有一名身高1.9米的消防員因嚴重急性疼痛無法行走，由6名同袍合力抬進工坊，經他針灸治療後竟奇蹟般自行站立離開。「現在馬里人處理痛症，首選就是找中醫。」

除了在非洲扎根，迪亞拉自1997年起便深入雲南偏遠山區義診，在紅河州培訓鄉村醫生，參與麻風病與愛滋病防治，單日最高曾接診超過200名基層病人。

他分享，「中醫出海不能只帶一根針，更要把理論精髓與文化帶出去；要真正走出去，就得先讓更多外國人走進來，系統地學習中醫。」

兩千外籍生遍佈全球 中醫國際化從「走出去」邁向「融進去」

據了解，成都中醫藥大學自1983年起招收外國留學生，2008年創立全國首所中醫學本科海外分校，至今累計培育逾2000名外籍留學生。目前，該校已與全球50多個國家和地區建立合作網絡，在葡萄牙、南非及加拿大設有分校，並在黑山、德國和白俄羅斯落戶附屬醫院分院。

除了在非洲扎根，迪亞拉自1997年起便深入雲南偏遠山區義診，在紅河州培訓鄉村醫生，參與麻風病與愛滋病防治，單日最高曾接診超過200名基層病人。（中國攝影家協會網）

隨著傳播模式升級，傳統的短期交流正逐步轉向「深度學歷互認」與「本土化培養」。2025年，該校牽頭國內30所中醫藥院校成立慕課聯盟，上線百門多語言課程，並推出支援16種語言的「岐黃天下」AI智能翻譯工具，解決中醫專業術語的跨語言轉譯難題。

2026年9月中旬，由該校發起、26家機構聯合成立的全國中醫藥傳播區域和國別研究聯合體在成都成立，會上發表的《成都宣言》指出，中醫走向世界仍面臨文化認知隔閡與本土法規適應等現實壁壘。