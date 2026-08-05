利比亞囚犯大規模越獄　兩市武裝衝突致5人死亡｜有片

利比亞西部一座監獄周二發生囚犯大規模越獄，與此同時首都的黎波里以西兩座城市爆發武裝衝突。



據路透社8月4日報道，的黎波里司法警察局稱，大規模逃脫發生在蘇爾曼（Surman）監獄，已展開調查；警方已成立委員會識別逃犯並採取法律行動，但未透露確切逃脫人數。衝突發生在蘇爾曼與扎維耶（Zawiya）的敵對武裝團體之間，扎維耶設有該國最大在運煉油廠，日產12萬桶。

扎維耶地方領袖巴爾（Salem Bahr）通過土耳其的利比亞自由電視台呼籲停火，稱「這種局面下贏者皆輸」；他表示衝突造成5名平民喪生、多人受傷。蘇爾曼市長蘇尼納（Mohamed Abu Snina）形容人道狀況極差、設施嚴重損毀，惟中立部隊進駐後市面恢復相對平靜。網傳片段顯示兩地上空黑煙密布、槍聲不絕。

當局未交代參與者身份或衝突起因。自2011年卡達菲（Muammar Gaddafi）被推翻以來，利比亞持續動盪，今次越獄與衝突原因尚待查明。