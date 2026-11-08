王文濤會晤奧地利經濟旅遊部長　指冀奧方為中企投資營造公平環境

中國商務部11月6日與奧地利聯邦經濟、能源和旅遊部在北京共同主辦中國—奧地利企業家委員會首次會議。王文濤部長與哈特曼斯多費爾（Wolfgang Hattmannsdorfer）部長出席會議並致辭，中奧兩國政經界代表100餘人參會。



王文濤表示，今年是中奧建交55周年，在兩國領導人戰略引領下，中奧雙方秉持開放包容理念，推動雙邊經貿合作取得豐碩成果。雙方共同成立中奧企業家委員會，將為兩國經濟界搭建雙向奔赴的橋樑，推動中國「十五五」規劃和奧地利《工業戰略2035》深入對接。期待雙方企業用好企委會機制，聚焦特色產業，深化務實合作，共同譜寫中奧經貿關係新篇章。希望奧方為中國企業在奧投資興業營造公平、開放、非歧視的環境，助力中歐經貿關係持續穩定健康發展。

中國商務部11月6日與奧地利聯邦經濟、能源和旅遊部在北京共同主辦中國—奧地利企業家委員會首次會議。（中國商務部）

哈特曼斯多費爾表示，中國是奧地利在亞洲最重要的經貿合作夥伴。奧中經濟互補性強，奧政府願同中方構建更加平衡、可靠的經貿關係，共同做大合作蛋糕，進一步挖掘對華出口潛力，歡迎中國企業赴奧投資。希望雙方企業以成立企委會為契機，加強對接交流，發揮各自優勢，推動更多合作成果落地。

與會雙方企業代表表示，對中奧經貿合作前景充滿信心，樂見中歐貿易投資磋商取得積極進展，願依託企委會機制相向而行，為中奧、中歐經貿關係發展發揮積極作用。

會前，在中奧兩國總理見證下，王文濤部長和哈特曼斯多費爾部長共同簽署了《關於成立中奧企業家委員會的諒解備忘錄》。中國銀行、奧地利聯邦商會分別擔任企委會雙方主席單位。