王文濤晤德國汽車工業協會主席：在電動車關稅問題實現「軟著陸」

中國商務部長王文濤4月27日會見德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）時表示，中國和歐盟在電動汽車關稅問題上實現「軟著陸」。雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題交流。



王文濤表示，今年是「十五五」規劃開局之年，中國將持續擴大高水準對外開放，以新質生產力推動高品質發展，並鼓勵通過公平競爭促進產業創新，歡迎德國汽車企業深耕中國市場，同中方合作夥伴發揮互補優勢，推動全球汽車產業向高端化、智慧化、綠色化轉型。

王文濤強調，今年初中歐雙方以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐方兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，盡快讓價格承諾落到實處。中歐雙方應通過對話磋商管控摩擦分歧，共同維護全球汽車產供鏈穩定暢通。

2026年4月27日，中國商務部長王文濤會見德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。（中國商務部）

王文濤指，中方高度關注歐盟近期出台的經貿限制措施，認為這些保護主義措施將為中國企業帶來風險，降低赴歐投資的信心。希望德國汽車工業協會發揮積極作用，敦促歐盟尊重自由競爭，遵守世貿規則，調整不當條款，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的營商環境。

穆勒表示中國「十五五」規劃為外國企業對華投資提供了清晰信號和重要指引，德國汽車企業將繼續擴大在華投資和研發創新，加快當地語系化布局，更好實現「在中國，為全球」。

穆勒強調，德國汽車工業協會支持自由貿易，認為歐中雙方達成的價格承諾方案為解決關稅問題奠定了良好基礎，將繼續呼籲歐盟保持汽車市場開放，歡迎中國汽車及零部件企業赴德投資，深化德中、歐中汽車產供鏈融合。

2026年1月9日，中國生產的Cupra Tavascan 在布魯塞爾車展開幕期間，於西班牙品牌專區展示。（Getty）

歐盟委員會對2024年後中國生產的電動汽車加徵額外關稅。2026年2月，歐盟委員會首次批准大眾汽車旗下Cupra品牌提出的申請，允許其在中國生產的Tavascan SUV轎跑車免徵關稅，但需滿足最低價格和年度配額要求。