澳洲東南部11月罕見下雪　悉尼氣溫驟降如冬

澳洲東南部11月8日受罕見寒潮侵襲，新南威爾士州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）及塔斯馬尼亞（Tasmania）部分地區降雪。悉尼（Sydney）氣溫由早上29度急降至傍晚約14度，周日早上風寒效應下感覺僅約8度，比正步入冬季的倫敦和紐約更冷。



澳洲《悉尼晨鋒報》報道，這股冷鋒源於南部海洋水溫偏冷，冷空氣橫掃澳洲南部。儘管悉尼7日早上仍達29度高溫，至傍晚幾乎減半至約14度，期間雷暴帶來冰雹及強風，8日市區氣溫不會升至20度以上。

新州及維州阿爾卑斯地區錄得約10厘米降雪，佩里舍（Perisher）滑雪場積雪約10厘米，新州科馬（Cooma）、金達拜恩（Jindabyne）及斯雷德博（Thredbo）亦有降雪紀錄。旅客及居民紛紛在社交媒體分享雪景。

2026年11月8日，澳洲降雪。（影片截圖）

氣象局高級氣象學家克羅克（David Crock）表示，此時降雪不常見，但並非完全沒有先例。他指塔斯馬尼亞雪線降至約400米，維州及新州阿爾卑斯部分地區約800米。克羅克稱，寒冷天氣將持續數天，但會迅速回暖，10日及11日東南部氣溫將高於平均，強調春季天氣本就多變，寒冷、炎熱、風暴及大風均可能出現。