遊日本注意｜各地氣溫驟降青森零下3.8°C　札幌函館等地迎初雪

受西高東低的冬季型氣壓分布影響，日本列島各地10月28日（周三）上午氣溫驟降，創下本季以來最大的降溫。日本北海道內各氣象台周三宣布，在札幌、函館和室蘭觀測到初雪。這是繼10月22日稚內和旭川之後，北海道內再次觀測到初雪。



綜合日媒報道，日本列島各地28日上午氣溫下降，青森市酸湯地區的最低氣溫為零下3.8度，北海道真狩村為零下2.6度。

根據札幌管區氣象台消息，一股相當於12月上旬水平的冷空氣正籠罩在北海道上空。 28日清晨，札幌市中央區出現雨夾雪，標誌着當地初雪的到來。

據報道，這觀測時間比去年晚約5天，與往年的平均日期一致。此外，函館市和室蘭市也觀測到初雪。其中，函館的初雪時間與去年相同，比往年平均日期早4天；室蘭的初雪時間同樣與去年持平，比往年平均日期早5天。

日本氣象廳表示，東京和近畿地區亦已吹起預告冬季來臨的「第一陣寒風」。這兩地的出現時間均比去年提前6天。東京都心上午5點20分觀測到最大瞬間風速為16.9米的西北風，滋賀縣彥根市凌晨2點前後觀測到最大瞬間風速為15.2米的西北偏北風。