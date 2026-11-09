COP31登場　世界厄爾尼諾現象加劇　氣候大會主辦籲達實質成果

第31屆聯合國氣候變化大會（COP31）周一在土耳其安塔利亞（Antalya）開幕，近190國與會，東道主呼籲交出人們看得見的實質成果，應對破紀錄的厄爾尼諾災害。



據《衛報》（The Guardian）周日報道，今屆COP會議罕有地由兩國共同主辦：會場設於土耳其安塔利亞，正式談判卻由澳洲主持。澳洲氣候及能源部長博文（Chris Bowen）任談判主席，強調成果須聚焦落實減排及融資，並指全球氣候資金僅0.2%流向小島嶼發展中國家，須正視太平洋島國困境。

2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）附近的建築與設施因致命山洪和泥石流衝擊遭到破壞，甚至被泥濘覆蓋。（Reuters）

發達國家與發展中國家料就氣候災害賠償及減排緩慢交鋒，今年全球氣溫已突破2015年《巴黎協定》力守的1.5度上限。美國連續第二年拒派代表團，白宮稱無意參與極端氣候政策；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）更在集會直言不在乎，稱油氣公司因其發動的伊朗戰爭賺得盆滿缽滿。惟20名民主黨國會議員自行赴會，圖牽制特朗普撤銷環保規例。

今夏歐洲熱浪致逾5萬人死亡，尼泊爾冰川崩塌引發山泥傾瀉釀逾1,500人罹難，突顯窮國承受的損害。澳洲本身為煤及液化天然氣出口大國，減排落後，國內右翼一國黨與自由黨－國家黨聯盟更主張廢除2050年淨零目標。