超級厄爾尼諾恐致45.1萬人死　美國研究：全球熱浪日數增44%

美國芝加哥大學氣候影響實驗室（Climate Impact Lab）9月23日發表報告，指今年「超級厄爾尼諾」引發的極端高溫，可能導致全球在2026年6月至2027年2月期間出現多達45.1萬宗超額死亡。



路透社報道，報告指，極端炎熱日數較正常年份可能增加44%。在2026年9月至2027年2月期間，超額高溫死亡人數最多的國家預計是尼日利亞，達31,400人，其次為印尼19,300人及蘇丹17,600人。

非洲薩赫勒地區（Sahel），包括尼日爾、乍得、尼日利亞及蘇丹，預計在該六個月內額外造成66,800人死亡。研究人員預測，菲律賓、越南、泰國及柬埔寨合共額外增加19,400人死亡。

2026年7月24日，遊客在法國一處海灣看野火燃燒，此時法國多個地區正因熱浪出現缺水和乾旱情況。（Reuters）

厄爾尼諾持續至2027年，超額死亡人數可能進一步上升，北半球部分地區如印度及巴基斯坦在夏季尤其脆弱。

氣候影響實驗室形容今年厄爾尼諾是「來自未來的明信片」，其帶來的氣溫將在數十年後成為常態。報告呼籲將緊急應對資源集中投放於高風險地區，以應對未來數月的熱浪致死問題。

芝加哥大學經濟學家、實驗室聯合創辦人格林斯通（Michael Greenstone）表示：「這份報告讓決策者清楚看到，現在可以在哪些地方採取緊急行動，在未來數月拯救數以萬計生命。」