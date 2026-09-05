厄爾尼諾現象引發乾旱　巴拿馬運河下調每日通行船舶數量

受厄爾尼諾現象引發的乾旱影響，為巴拿馬運河供水的兩個人工湖水位過低。因此，運河在水位下降的情況下，於9月4日起下調每日通行船舶數量，將從每天36艘逐步減少到9月中旬的32艘。



法媒4日報道，巴拿馬上月已宣布全國進入緊急狀態，以應對厄爾尼諾現象帶來的災害風險，以及其對巴拿馬運河航運造成的影響。而今年的厄爾尼諾現象，預計將是四十年有可比記錄以來最強的一次。

2026年3月24日，巴拿馬甘博亞市，無人機拍攝的畫面顯示，懸掛巴哈馬國旗的液化天然氣運輸船「濃州丸」（Nohshu Maru）號正滿負荷運轉，駛過巴拿馬運河。（Reuters）

運河運營方此前預告，運河流域降雨量低於預期，因此需要採取措施來增強航道的「長期可持續性」。

巴拿馬運河承擔全球5%的海運貿易量和約40%的美國貨櫃運輸量。據報道，運河2023年曾同樣受厄爾尼諾現象影響，當時運河每日通行船舶數量曾大減到22艘。

2026年9月4日，巴拿馬城，一艘懸掛利比里亞國旗的貨輪通過巴拿馬運河期間，一名女子正在附近拍照。（Reuters）

雖然當地乾旱災情尚未達到高峰，但其他中美洲國家已遭受嚴重乾旱，洪都拉斯和薩爾瓦多也因此宣布進入緊急狀態。