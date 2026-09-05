厄爾尼諾現象引發乾旱 巴拿馬運河下調每日通行船舶數量
撰文：劉耀洋
出版：更新：
受厄爾尼諾現象引發的乾旱影響，為巴拿馬運河供水的兩個人工湖水位過低。因此，運河在水位下降的情況下，於9月4日起下調每日通行船舶數量，將從每天36艘逐步減少到9月中旬的32艘。
法媒4日報道，巴拿馬上月已宣布全國進入緊急狀態，以應對厄爾尼諾現象帶來的災害風險，以及其對巴拿馬運河航運造成的影響。而今年的厄爾尼諾現象，預計將是四十年有可比記錄以來最強的一次。
運河運營方此前預告，運河流域降雨量低於預期，因此需要採取措施來增強航道的「長期可持續性」。
巴拿馬運河承擔全球5%的海運貿易量和約40%的美國貨櫃運輸量。據報道，運河2023年曾同樣受厄爾尼諾現象影響，當時運河每日通行船舶數量曾大減到22艘。
雖然當地乾旱災情尚未達到高峰，但其他中美洲國家已遭受嚴重乾旱，洪都拉斯和薩爾瓦多也因此宣布進入緊急狀態。
巴拿馬運河水位下降通航船隻數量減 貨主擲4100萬元通行費破紀錄巴拿馬運河受厄爾尼諾影響出現乾旱 9月開始減少通行船舶數量特朗普再次警告稱：絕不讓中國掌控巴拿馬運河伊朗戰爭｜廠商改道致巴拿馬運河擠塞 有船出價3000萬求插隊通行