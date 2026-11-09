Katy Perry影星前夫Russell Brand　因強姦及性侵罪被判囚10年半

英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）因強姦及性侵案，11月9日被判入獄10年半。倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）11月5日裁定他強姦一名影迷及性侵另外三名女子罪成。



路透社報道，51歲的羅素班特站在倫敦南華克刑事法庭的被告席上，法官本納森（Joel Bennathan）對他進行宣判，稱羅素班特是一名掠食者，其認為「名聲意味可以隨心所欲地行事」。

《衛報》、英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）等傳媒11月5日報道，法院陪審團退庭商議8個半小時後，最終裁定羅素班特2009年強姦一名影迷、以及三宗分別發生在2004至2009年間的性侵罪名成立，但另外兩宗涉嫌強姦及在2001年企圖猥褻侵犯的控罪則不成立。

圖為2026年11月5日，英國影星羅素班特（Russell Brand）與妻子Laura現身倫敦法院，面對他涉嫌強姦及性侵指控的官非。（Reuters）

法官稱對羅素班特兒女面對的困境感到遺憾，直言「其子女面對的困境全因父親犯下嚴重刑事罪行所致」，並指有理由憂慮對方可能不會出庭接受刑期，因此下令他需要還柙。

羅素班特聽後作出OK手勢，稱自己一切很好。他被帶走時，其妻Laura一臉無奈，不久就離開法院。

圖為2026年11月5日，羅素班特（Russell Brand）涉嫌強姦及性侵罪成後，其妻Laura聽取判決後離開倫敦法院。（Reuters）

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）與第四頻道（Channel 4）的偵查節目《Dispatches》進行的聯合調查顯示，內容提到四名女子指控在2006至2013年期間，羅素班特在事業巔峰期對其進行性侵與情感操控。

羅素班特是Katy Perry的前夫。（Getty Images）

羅素班特辯護律師雲達（Ian Winter）在判決後於庭外與參與有關調查的《星期日泰晤士報》記者Rosamund Urwin爆發口角，前者語帶諷刺地當面質疑「希望你感到滿意」，Rosamund則稱「滿意公義得到彰顯」，但遭雲達回應「你糟蹋了公義」。

報道曝光後，英國警方隨即展開調查，羅素班特此前一直否認指控，指自己成為「有協調的攻擊」對象，並強調所有關係都是兩廂情願。而在法院宣判後，控方檢察官讚揚受害者挺身而出，同時批評羅素班特利用自己的影響力及名利侵犯女性，形容對方知名度增加時，他那種「理所當然」的心態亦日增。

控方強調今次判決向外界帶出「無人可以凌駕法律」的訊息，而倫敦警方表示會繼續調查羅素班特另外兩宗涉嫌強姦的指控。