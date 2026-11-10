日本憂高市早苗APEC期間遭冷落　內媒斥：東京作賊心虛

日本首相高市早苗11月9日確認將出席菲律賓東協峰會及中國深圳APEC領導人非正式會議，行程尚待國會同意。而近日，日方透過媒體放風，正在尋求中方保證，避免高市早苗在會期間遭遇冷遇，揚言若出現所謂異常安排將提出抗議。對此，官媒《環球時報》發表評論文章，直言東京「作賊心虛」。



共同社報道，日本外相茂木敏充10月底曾表示，正在協調高市早苗出席深圳APEC峰會事宜。而高市早苗此前發表「台灣有事」相關論調，加上在歷史、安保議題上接連踩線，中日關係持續惡化。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

環球時報稱，日本媒體近日稱日本政府正向中方尋求保證，希望高市早苗不在APEC期間受中方「冷落」，若出現「異常安排」或者中方通過批評日本來「羞辱」她，日方將提出抗議。

對此，環球時報評論認為，日方此舉為預先鋪設輿論，一方面向國內選民交代，另一方面試圖將關係緊張的責任轉嫁，又指日方行為是「作賊心虛」式外交，一邊在國內持續推進修憲、擴充軍備、美化侵略歷史，一邊又在多邊場合擔心「被冷落」。

2014年8月15日，時任自民黨政策研究會主席高市早苗及其他國會議員在日本東京參拜靖國神社。（Getty）

評論指出，日方的焦慮源於自身政策透支周邊信任，屬於典型的心態失衡，一國在多邊平台的聲譽，取決於實際行動，而非預先索要的禮遇承諾。

評論強調，中方在中日關係上立場明確，主張回到1972年相關協議精神。日方若想獲得尊重，應反思歷史認知與對華政策，停止挑釁，拿出合作誠意，而非一邊製造摩擦、一邊要求特殊對待。